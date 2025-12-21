طبيب يحذر: تساقط الشعر علامة على نقص هذا المعدن بجسمك 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشعر أحد أهم علامات جمال المرأة، لذلك تهتم الكثير من السيدات والفتيات بشعرهم، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك عنصر غذائي، إذا انخفضت مستوياته بالجسم، تتضر صحة الشعر بشدة، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل في كلية طب عين شمس.

تساقط الشعر علامة على نقص هذا المعدن بجسمك

وفي هذا الصدد، أضاف كامل أن العنصر الغذائي الذي يقصده هو “معدن الزنك”، لافتًا إلى أنه له أهمية كبيرة لصحة الشعر، حيث قدم للشعر العديد من الفوائد.

فوائد الزنك للشعر

كما كشف أستاذ طب التجميل أن فوائد الزنك للشعر هي كما يلي:

يعمل الزنك على تقوية وتعزيز بصيلات الشعر.

يساعد الزنك في تنظيم عملية إنتاج الزيوت الطبيعية، مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا ونعومة.

يساهم الزنك في تحسين عملية إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي المكوِّن للشعر.

يساعد الزنك في حماية فروة الرأس من الالتهابات.

أعراض نقص معدن الزنك

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تساقط الشعر هي من بين العلامات التي تشير إلى نقص معدن الزنك بالجسم، خصوصا إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من بعض الأعراض، من بينها ما يلي:

الإصابة بهشاشة الأظافر.

في حالة تأخر التئام الجروح.

تكرار الإصابة بالعدوى.

كما أوضح كامل أن علاج تساقط الشعر الذي ينتج عن نقص الزنك يتمثل في تناول مكملاته الغذائية تحت إشراف الطبيب، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الأطعمة الغنية به، بما في ذلك اللحوم الحمراء والمكسرات والبقوليات، واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء تحليل الزنك بشكل دوري، للاطمئنان على توازن مستوياته بالجسم والكشف المبكر عن نقصه وعلاجه سريعًا.