الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد صحة الأمعاء جزءًا مهمًا من الصحة العامة، حيث ترتبط بعملية الهضم، تقوية المناعة، وكذلك تحسين الحالة المزاجية، ومع تسارع وتيرة الحياة وكثرة التعرض للملوثات الغذائية، بات تطهير الأمعاء أمرًا أساسيًا، فتوجد مشروبات طبيعية يمكنها تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتنظيف الأمعاء من السموم، ما يمنح الجسم فرصة لاستعادة نشاطه.

مشروب صحي لتطهير الأمعاء

المكونات:

1 موز ناضج

1/2 أفوكادو ناضج

1 كوب من حليب اللوز

1 ملعقة عسل

1/4 كوب لوز خام (أو 2 ملعقة كبيرة زبدة لوز غير محلاة)

مكعبات الثلج (اختياري)

الطريقة:

اخلط جميع المكونات مع بعضها في الخلاط.

ومن ثم، قم بصبه في الأكواب.

وتناوله مع أسرتك حيث يساعد هذا المشروب في تطهير الأمعاء بشكل فعال.

مشروبات لتحسين صحة الأمعاء

ماء الليمون الدافئ

يعتبر ماء الليمون الدافئ مشروبًا بسيطًا إلا أنه غني بالفوائد، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الأمعاء، ويساهم الماء الدافئ في تنشيط الجهاز الهضمي، وبالتالي يحسن امتصاص العناصر الغذائية، حيث يمنح جهازك الهضمي بداية نشطة وصحية.

الشاي الأخضر

هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي على مركب الكاتيكين الذي يدعم وظائف الكبد ويحسن صحة الأمعاء، ويساعد تناوله بانتظام على تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يجعل الهضم أكثر كفاءة.

شاي الزنجبيل

هذا المشروب هو علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث أن فخصائصه المضادة للالتهابات تساعد على التخفيف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، كما يعزز الزنجبيل إنتاج العصارات الهاضمة، مما يساهم في إزالة السموم وتحسين حركة الأمعاء.

ماء الخيار والنعناع