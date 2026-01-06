الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد البيض من أكثر الأطعمة الطبيعية شعبية حول العالم، ويعتبر خياراً مثالياً للراغبين في إنقاص الوزن أو زيادة الكتلة العضلية، بفضل احتوائه على بروتين عالي الجودة وجميع الأحماض الأمينية الأساسية، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. ومع ذلك، فإن توقيت تناول البيض يلعب دوراً محورياً في تحقيق أقصى الفوائد سواء لحرق الدهون أو لتعزيز نمو العضلات.

أفضل وقت لتناول البيض لإنقاص الوزن وبناء العضلات

لماذا البيض غذاء مثالي للعضلات والوزن؟

مصدر بروتين كامل يدعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

يرفع معدل الأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية.

يحتوي على عناصر مهمة مثل فيتامين D والكولين لدعم صحة العظام والدماغ.

أفضل توقيت لتناول البيض:

في الصباح (الفطور):

يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول وجبات عالية السعرات لاحقاً.

الدراسات أظهرت أن تناول بيضتين على الفطور يقلل السعرات المستهلكة خلال اليوم.

قبل التمرين:

يمنح الجسم بروتيناً سريع الامتصاص وطاقة معتدلة.

الدهون الصحية في الصفار توفر طاقة مستدامة دون رفع السكر في الدم.

بعد التمرين:

يساعد على إصلاح الأنسجة وتعزيز الاستشفاء العضلي.

تناول بيضة أو بيضتين مباشرة بعد التمرين يسرّع التعافي ويعزز نمو العضلات، خاصة عند دمجه مع الكربوهيدرات الصحية.

كوجبة خفيفة:

البيض المسلوق خيار ممتاز للتحكم بالجوع دون زيادة كبيرة في السعرات.

يدعم النظام الغذائي لإنقاص الوزن بطريقة صحية.

في المساء:

عند دمجه مع وجبات خفيفة منخفضة الكربوهيدرات (مثل سلطة أو خضار مشوية)، يساعد البروتين على تجديد الخلايا أثناء النوم وإصلاح العضلات.

نصائح لتحقيق أفضل النتائج:

الاعتدال: تناول بيضة أو اثنتين يومياً يكفي لمعظم الأشخاص.

طرق التحضير الصحية: السلق أو الطهي بالبخار أفضل من القلي بالزيوت الثقيلة.

الدمج مع وجبات متوازنة: تناول البيض مع خضروات أو حبوب كاملة للحصول على طاقة مستدامة.

تقليل الصفار عند الحاجة: يمكن دمج البياض مع كمية معتدلة من الصفار للتحكم بالكوليسترول أو دعم إنقاص الوزن.