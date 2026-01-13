الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد يوم طويل مليء بالضغوط والعمل، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تساعدهم على الاسترخاء والنوم دون اللجوء إلى الأدوية. ويبرز مشروب الزنجبيل الدافئ كخيار فعال لتحسين جودة النوم.

طلع معجزة.. مكون طبيعي يضاف على الشاي يقضي على الانتفاخ وغازات البطن في ثانية

فوائد الزنجبيل قبل النوم

تهدئة الجهاز الهضمي: يقلل الزنجبيل من الانتفاخ وعسر الهضم، مما يخفف الشعور بالامتلاء ويمنع اضطرابات النوم المرتبطة بالمعدة.

خفض التوتر والقلق: يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب، وتعزز صفاء الذهن، ما يهيئ الجسم لنوم متواصل وعميق.

تعزيز المناعة وتحسين الدورة الدموية: يعمل الزنجبيل كمضاد أكسدة طبيعي، يدعم جهاز المناعة ويحسن تدفق الدم، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

أفضل طريقة لتناول شاي الزنجبيل

يوصي الخبراء بشرب شاي الزنجبيل قبل النوم بنحو 30 دقيقة، سواء باستخدام شرائح الزنجبيل الطازجة أو مسحوقه الجاف. ويفضل تناوله دافئًا دون إضافة السكر لضمان الاستفادة القصوى من فوائده.

ورغم فوائده، ينصح بالاعتدال في تناوله، خاصة لمن لديهم حساسية أو مشكلات هضمية، إذ قد يؤدي الإفراط إلى حرقة أو اضطراب بسيط بالمعدة. وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الزنجبيل قد يساهم في خفض مستويات السكر في الدم عند إدخاله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.