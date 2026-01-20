الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد البطاطا الحلوة مجرد وجبة شتوية محببة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز البدائل الواعدة للدقيق التقليدي، بفضل قيمتها الغذائية العالية وتعدد استخداماتها في المطبخ.

دقيق البطاطا الحلوة .. بديل صحي واعد للدقيق التقليدي

نمو السوق العالمي

تشير بيانات شركة Persistence Market Research إلى أن سوق دقيق البطاطا الحلوة بلغ نحو 830.4 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بتجاوزه 1.2 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المنتجات الصحية والخالية من الغلوتين.



خصائص غذائية مميزة

غني بالفيتامينات (A، C، E) والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.



يحتوي على 3 أضعاف الألياف مقارنة بالدقيق متعدد الاستخدامات.



مصدر قوي لمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين.



يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.



خالٍ من الغلوتين، ما يجعله مثالياً لمرضى حساسية القمح أو متبعي الأنظمة الصحية.



خيار مثالي للرياضيين

يوفر دقيق البطاطا الحلوة كربوهيدرات معقدة تمنح الجسم طاقة مستدامة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتساعد على سرعة تعافي العضلات.



استخدامات في المطبخ

يمكن استخدامه كبديل جزئي أو كامل لدقيق القمح في:



الفطائر والكريب والوافل.



المعجنات والمعكرونة المنزلية.



الحساء والصلصات كمكثف طبيعي.



أغلفة الدجاج والسمك.



مكملات الطاقة ومخفوقات البروتين.



وينصح خبراء الطهي باستبدال 10% إلى 25% من الدقيق التقليدي بدقيق البطاطا الحلوة وزيادة النسبة تدريجياً للحصول على أفضل النتائج.



تحضيره منزلياً

يمكن تحضيره بسهولة عبر:



تنظيف البطاطا وتقطيعها شرائح رقيقة.



تجفيفها في فرن منخفض الحرارة حتى تصبح مقرمشة.



طحنها وتخزينها في وعاء محكم داخل الثلاجة.