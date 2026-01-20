رياضة التأمل النشط: مزيج الحركة والتأمل لتعزيز صحتكِ.. إليكِ تمارينها

إذا كنتِ تشعرين بأن هناك طاقة محبوسة بداخلكِ، ومشاعر متراكمة تحتاج إلى التحرير، فهذا بالضبط ما تقدمه لكِ رياضة التأمل النشط. فهي بمثابة حوار بين جسدكِ وروحكِ بلغة الحركة، لمساعدتكِ على التحرر والاستقرار النفسي في المقام الأول.

عمومًا، دوت الخليج ليست رياضة عادية، بل مساحة مقدسة تخلقينها لنفسكِ، حيث: (لا يوجد "يجب" أو "ينبغي"، لا تقييم ولا مقارنة). فكل حركة دوت الخليج قصيدة تكتبها روحكِ، وكل نفس هو إعادة شحن لوجودكِ.

من هذا المنطلق، سأطلعكِ على أهمية رياضة التأمل النشط لصحة المرأة وأفضل تمارينها الداعمة لها، بناءً على توصيات مدربة اليوغا كابتن فريدة أحمد من القاهرة.

رياضة التأمل النشط لها نهج مبتكر وأنواع رئيسية

يمكنكِ تعديل حركات تمارين رياضة التأمل النشط حسب احتياجات جسدك لتعزيز صحتكِ

ووفقًا لكابتن فريدة، رياضة التأمل النشط (Active Meditation) دوت الخليج نهج مبتكر يجمع بين الحركة الجسدية والتأمل، ابتكره المعلم الروحي "أوشو" في السبعينيات. علمًا أنها تختلف عن التأمل التقليدي الجالس والساكن، حيث تعتمد على تفريغ الطاقة والانفعالات أولًا عبر النشاط البدني قبل الدخول في حالة السكون التأملي. أما عن أنواعها الرئيسية فهي كالتالي:

تأمل ديناميكي (Dynamic Meditation)

المرحلة الأولى: تنفس فوضوي سريع عبر الأنف.

المرحلة الثانية: تفريغ المشاعر عبر الصراخ والحركة.

المرحلة الثالثة: القفز مع هتّاف "هوُ".

المرحلة الرابعة: التوقف المفاجئ والجمود.

المرحلة الخامس: الاحتفال بالرقص أو الحركة.

تأمل كونداليني (Kundalini Meditation)

تعتمد على أربع مراحل مع موسيقى خاصة تبدأ بالتالي:

هز الجسم. الرقص. الجلوس. الاسترخاء.

تأمل ناتاراج (Nataraj Meditation)

الرقص بحرية كاملة.

ثم الاستلقاء في صمت.

رياضة التأمل النشط تُعزز صحة المرأة بهذه الفوائد

أكدت كابتن فريدة، أنه قد لا يناسب جميع النساء، وخصوصًا من اللواتي يُعانين من مشاكل قلبية أو نفسية حادة. لذا، يُفضل استشارة مختص قبل الممارسة، والبدء بتوجيه من معلم مؤهل لتحقيق الفوائد التالية:

فوائد جسدية

تُساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

تُعزز صحة منطقة الحوض وتُحسن دورتها الدموية.

تُساهم في تحسين المرونة والقوة الجسدية بصفة عامة.

تعمل على حرق السعرات الحرارية من خلال الحركة النشطة للسيطرة على الوزن بشكل صحي.

تُحسن النوم وتواجه الأرق المرتبط بالضغوط الهرمونية.

فوائد عاطفية ونفسية

تُساعد على تفريغ المشاعر المكبوتة لإدارة التوتر العاطفي بشكل آمن.

تُعزز الثقة بالنفس من خلال التواصل مع الجسد وقوته.

تواجه تقلبات المزاج وخصوصًا المتعلقة بالتغيرات الهرمونية.

تُحسن صورة الجسد وقبوله وتقديره من خلال حركته.

تُطور الحدود الشخصية عبر التعرف على الاحتياجات العاطفية.

فوائد روحية

تجسيد القوة الناعمة من الاتحاد بين الأنوثة والقوة.

تحسين الحدس وتنمية الحكمة الداخلية الأنثوية.

التوازن بين العطاء والأخذ، وخصوصًا للنساء المعتادات على العطاء المستمر.

الوعي الدوري والانسجام مع الدورات الطبيعية للجسد والحياة.

رياضة التأمل النشط مفيدة للمرأة من خلال هذه التمارين

أوضحت كابتن فريدة، أن الاستماع للجسد هو الأهم لممارسة تمارين رياضة التأمل النشط، علمًا أنه يمكن تعديل أي تمرين ليناسب حالة المرأة اليومية، ويمكن البدء بمدة 15 دقيقة وزيادتها تدريجيًا أدائها وذلك على النحو التالي:

تأمل المرأة الواعية (Conscious Woman Meditation)

مدة التمرين 30-40 دقيقة ومراحله:

المرحلة الأولى (10 دقائق): الوقوف مع تباعد القدمين، هز الجسم كله بعنف مع تنفس عميق، والتركيز على تحرير الطاقة الراكدة في الحوض والبطن.

المرحلة الثانية (10 دقائق): حركات دائرية للحوض مع أصوات تطلق تلقائيًا، إصدار أي صوت يخرج بشكل طبيعي (صراخ، بكاء، ضحك).

المرحلة الثالثة (10 دقائق): الرقص الحر التعبيري، والسماح للجسد بالتحرك كما يشاء.

المرحلة الرابعة (5-10 دقائق): الاستلقاء في صمت تام، التركيز على الإحساس بالدفء والطاقة في منطقة الحوض.

تأمل دورة القمر (Moon Cycle Meditation)

مثالي للتوافق مع الدورة الشهرية ومراحله:

مرحلة الهلال (اليوم 1-7): حركات لطيفة دائرية مع تنفس هادئ.

مرحلة البدر (اليوم 14): حركات قوية وتعبيرية.

مرحلة المحاق (اليوم 28): سكون ومراقبة داخلية.

تأمل الجذور والأجنحة (Roots and Wings Meditation)

للتوازن بين الثبات والنمو ومراحله:

الجزء السفلي (الجذور): حركات متجذرة في الأرض، اهتزازات من القدمين للأعلى، وأصوات منخفضة من البطن.

الجزء العلوي (الأجنحة): حركات الذراعين التعبيرية، انفتاح الصدر والقلب، وأصوات عالية من الصدر.

تأمل التحول الداخلي (Inner Alchemy Meditation)

للتغييرات الكبيرة في الحياة ومراحله:

التنفس الناري: تنفس سريع مع حركات يدين مركزة على البطن.

التحول المائي: حركات انسيابية كالموجات.

الثبات الأرضي: وضعيات يوغا ثابتة مع وعي بالتنفس.

تأمل الرقص الحركي (Movement Dance Meditation)

اختاري موسيقى متنوعة (هادئة، متوسطة، قوية).

اسمحي للجسد بالتحرك مع كل نوع موسيقى من دون تفكير.

ركزي على تحرير كل جزء من الجسد بالتسلسل.

انهي بالاستلقاء ووضع يد على البطن وأخرى على القلب.

على الهامش .. نصائح مهمة للاستفادة من رياضة التأمل النشط

تأمل الرقص الحركي أحد تمارين رياضة التأمل النشط لرشاقة دائمة

خصّصي وقتًا ثابتًا يوميًا لممارسة التمارين وابدئي تدريجيًا.

ابحثي عن مكان خاص لا تزعجي الآخرين فيه.

استخدمي الموسيقى المخصصة لهذه الممارسات.

ابدئي بالمراحل المحددة لكل نوع.

استسلم للتمارين من دون تحكّم عقلي مفرط.

خففي من الحركات العنيفة أثناء الحيض

يمكنكِ استشارة الطيبب أثناء فترة الحمل لممارسة التمارين "عدلي الحركات وتجنبي الهز العنيف"، أمابعد الولادة فابدئي بتمارين لطيفة وزيدّدي الشدة تدريجيًا.

ركزي في سن اليأس على تمارين التوازن الهرموني والاسترخاء

ارتدي ملابس فضفاضة تسمح بالحركة الكاملة بصفة عامة.

وأخيرًا، يمثل نهج رياضة التأمل النشط خروجًا عن الصورة النمطية للتأمل، ويعتبر مناسبًا للأشخاص النشطين الذين يجدون صعوبة في الجلوس بهدوء لفترات طويلة.