«انسي الاحراج والادوية»!!.. عشبة سحرية موجودة في كل مطبخ تعالج البواسير وتخلصك من الإمساك المزمن في 5

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر التشريح الخاص بالواسير هو انها مجموعة من الاوردة المنتفخة في نهاية المستقيم وفتحة الشرح، وتتسبب تلك الاوردة المنتفخة في الشعور بالالم مع شعور كبير بعدم الراحة وبشكل خاص خلال عملية الاخراج، ومن الجدير بالذكر انه اذا كانت الحالة غير مستعصية وفقط بروز وانتفاخات صغيرة فإنه من السهل علاجها في المنزل عن طريق اتباع العديد من الاراشادات والعديد من النصائح، حيث ان هناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها معالجة البواسير بإستخدام الاعشاب في المنزل

زيت شجرة الشاي لعلاج البواسير

هناك العديد من الادوية الموضعية التي يتم استخدامها لعلاج البواسير التي تحتوي على زيت شجرة الشاي، حيث انه يعتبر واحدًا من اهم المكونات التي يتم استخدامها في علاج البواسير طبيًا، ويرجع ذلك إلى احتوائة على كمية كبيرة من المضادة للبكتيريا والميكروبات وهو الذي يساعد في التقليل من التورم والحكة لكن في حالة الرغبة في استخدامة لعلاج البواسير فإنه يجب الرجوع إلى الطبيب اولًا للتأكد من ان الحالة الصحية تسمح بذلك.

خل التفاح لعلاج البواسير

يعتبر خل التفاح واحدًا من المكونات التي قد تم استخدامها قديمًا في الطب البديل لعلاج مختلف انواع الجروح، وياتي ذلك بسبب احتواءة على مضادات الاكسدة وهي التي تعمل على القضاء على البكتيريا، ولذلك فإن خل التفاج يعتبر واحدًا من افضل البدائل التي يمكن استخدامها للتقليل من الم البواسير.