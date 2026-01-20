كيف أثّر النظام النباتي على جمال النجمات العربيات؟

خلال السنوات الأخيرة، لم تعد الحمية النباتية مجرد خيارٍ غذائي، بل تحولت إلى أسلوب حياةٍ تتبناه نجماتٌ كثيرات، بحثًا عن الجمال الطبيعي والصحة المستدامة. تخيلي عزيزتي أن طبق الخضروات والفواكه الذي تضعينه أمامكِ، قد يكون مفتاحكِ لبشرةٍ أكثر إشراقًا وجسدٍ أكثر خفة. هذا ما تؤكده تجارب نجمات مثل شيرين رضا، إليسا، ودينا الشربيني، اللاتي كشفنَ أن التحول إلى النظام النباتي لم يمنحهنَ الرشاقة فحسب، بل عززَ أيضًا من طاقتهنَ ومظهرهنَ الخارجي.

شيرين رضا: أولى النجمات اللاتي اعتمدن النظام النباتي

تتبع شيرين رضا الحمية النباتية منذ سنوات طويلة

كانت الفنانة شيرين رضا من أول النجمات في الوطن العربي، اللاتي تحدثنَ بصراحة عن فوائد الحمية النباتية. وفي أكثر من لقاءٍ صحفي، أكدت أنها اتبَعت هذا النظام منذ سنواتٍ طويلة، وترى فيه سر شباب بشرتها واستقرار حالتها الصحية. تعتمد شيرين على الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفواكه والمكسرات، وتؤمن بأن الغذاء النظيف هو أساس الحفاظ على الجمال مع التقدم في العمر. وعلى الرغم من التزامها الصارم بالنظام النباتي، إلا أنها تسمح لنفسها أحيانًا بتناول الأجبان بكمياتٍ محدودة، وهو ما يعكس التوازن في اختياراتها.

إليسا اتجهت للنباتية بعد التعافي من السرطان

تتبع اليسا الحمية النباتية لتحقيق التوازن النفسي والجسدي

عام 2018 كان نقطة تحولٍ كبير في حياة الفنانة إليسا؛ فبعد إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، قررت إجراء تغييراتٍ جذرية في نمط حياتها، كان من أبرزها التحول إلى الحمية النباتية. شاركت إليسا جمهورها على إنستغرام بصورةٍ لطبق نباتي بسيط من الموز والمكسرات والعسل، وعلَقت أنها أصبحت تعتمد على هذا النوع من الأطعمة لتقوية مناعتها وتحقيق توازنٍ نفسي وجسدي. تجربتها ألهمت العديد من المتابعين للتفكير في تأثير الغذاء على رحلة الشفاء والوقاية من الأمراض.

نانسي عجرم ودينا الشربيني والنجمات العالميات

تحدثت دينا الشربيني عن احساسها بالخفة بعد تغيير نمط التغذية

لم تكن إليسا وشيرين رضا فقط من تبنَينَ هذا النمط الغذائي، بل انضمت إليهنَ أسماءٌ لامعة مثل نانسي عجرم ودينا الشربيني؛اللتين تحدثتا عن إحساسهنَ بالخفة والنشاط بعد تغيير نمط التغذية. النجمات العالميات أيضًا، وجدنَ في هذا النظام وسيلةً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة؛ فمثلًا أكدَت كلٌ من ناتالي بورتمان، أريانا غراندي، وبيونسيه، في مقابلاتٍ سابقة أن الأطعمة النباتية ساعدتهنَ على تعزيز جمالهنَ من الداخل والخارج.

ما دوت الخليج الحمية النباتية؟ خبيرة تغذية تقدم الإجابة

وفق تصريحٍ ل "دوت الخليج" من الدكتورة أماني مجدي استشارية التغذية العلاجية وأمراض السُمنة والنحافة؛ فإن الحمية النباتية تعتمد على تناول أغذيةٍ مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، والبذور، مع الامتناع التام عن المنتجات الحيوانية. وأشارت الخبيرة إلى أن بعض الأنظمة النباتية تسمح بتناول البيض أو الألبان، لكن بكمياتٍ خاضعة لضوابط دقيقة. الفكرة الجوهرية من هذا النمط الغذائي، بحسب الدكتورة أماني، دوت الخليج العودة للطبيعة وتزويد الجسم بمغذياتٍ طبيعية تُعزَز مناعته وتحميه من الأمراض دون الاعتماد على مكملاتٍ صناعية.

النظام النباتي: كيف يؤثر على بشرتكِ وجمالكِ؟

تشير الدكتورة أماني إلى أن الحمية النباتية تمنح الجسم عناصر غذائية حيوية مثل فيتامينات C وE، المسؤولين عن تأخير علامات التقدم في السن وتعزيز نضارة البشرة. كما أن الأطعمة النباتية تدعم إنتاج الكولاجين طبيعيًا، وهو ما يساعد على تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد. وقد لاحظت كثيرٌ من السيدات تحسنًا كبيرًا في ملمس البشرة وكثافة الشعر، بعد أشهرٍ قليلة من التزامهنَ بالنظام النباتي.

النظام النباتي ودوره في تنشيط الجسم والعقل

من الفوائد الخفية لهذا النظام أيضًا، أنه يُقلَل من الالتهابات الداخلية التي تُسبب الإرهاق المزمن، من خلال المساعدة على تحسين الهضم وتنقية الجسم من السموم. الحمية النباتية غنية بالألياف والماء، مما يدعم عمل الجهاز الهضمي ويمنع مشاكل مثل الانتفاخ أو الإمساك؛ كما أنها تحافظ على استقرار السكر في الدم، فتقلَل نوبات الجوع المفاجئ، وتزيد القدرة على التركيز. لذلك، لم يكن غريبًا أن تختار الكثير من النجمات هذا النظام كجزءٍ من روتينهنَ اليومي.

حقائق مهمة عن فوائد النظام النباتي بحسب خبيرة التغذية

خلال حوار مع مجلة "دوت الخليج"، لخَصت خبيرة التغذية الدكتورة يارا حسن بعض الفوائد التي قد لا تتوقعينها من هذا النظام، منها:

الحفاظ على الوزن دون حرمان، بسبب انخفاض السعرات وارتفاع محتوى الألياف.

دعم صحة القلب من خلال تقليل الكوليسترول الضار بفضل الدهون النباتية الصحية.

تنظيف الجسم من السموم، مما ينعكس على صفاء البشرة ونشاط الجهاز الهضمي.

زيادة مرونة البشرة وتقليل التجاعيد بسبب ارتفاع مضادات الأكسدة في الأطعمة النباتية بمختلف أنواعها.

الوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

منح طاقة مستمرة على مدار اليوم بفضل الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة.

خلاصة القول؛ النظام النباتي لم يعد مجرد توجهٍ غذائي، بل أصبح فلسفةً يعتنقها عدد متزايد من النجمات حول العالم. وفي رحلة البحث عن الصحة والجمال، اكتشفت شيرين رضا، إليسا، دينا الشربيني وغيرهنَ أن الحل قد يكون في طبق بسيط من الخضروات الطازجة. ومع تزايد الأبحاث التي تؤكد فوائد هذا النمط، أصبح التحول إلى النظام النباتي خيارًا يستحق التفكير.