هتموت عيالك بأيدك !! إحذر تناول الكوسا؟..حتي لو هتموت من الجوع فيها ..سم قاتل وخطيييير ؟!!متجيش تقول معرفش

يحذر خبراء التغذية من أن بعض أنواع الكوسا قد تحتوي على مواد سامة خطيرة إذا ظهر عليها طعم مر غير معتاد، وهو ما يستدعي الانتباه الجيد قبل تناولها، خاصة مع انتشار الزراعة المنزلية للخضروات. وتكمن الخطورة في مادة طبيعية قد ترتفع نسبتها في ظروف معينة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

السموم الطبيعية في الكوسا وكيف تتكوّن

تنتمي الكوسا إلى عائلة القرعيات، التي تضم أيضًا الخيار والقرع، وهي نباتات تحتوي بطبيعتها على مركب يُعرف باسم “الكوكربيتاسين”، يعمل كوسيلة دفاع للنبات ضد الحشرات والآفات. ومع التطوير الزراعي، تم تقليل مستويات هذه المادة لتصبح آمنة في معظم المحاصيل المتداولة. إلا أن بعض الظروف البيئية أو الوراثية قد تؤدي إلى ارتفاع نسبتها مرة أخرى، مما يجعل الثمرة ذات طعم مر وقد تشكل خطرًا صحيًا عند تناولها.

كيف يمكن تجنب الكوسا غير الآمنة

ينصح المختصون بتجنب تناول أي كوسا يظهر عليها مذاق مر واضح، لأن الطعم المر يعد مؤشرًا مباشرًا على ارتفاع نسبة المادة السامة. كما يؤكد الخبراء أن هذه المادة لا تختفي مع الطهي أو التسخين، لذلك يُفضّل تذوق قطعة صغيرة قبل الاستخدام، وفي حال الشعور بالمرارة يجب التخلص من الثمرة فورًا وعدم استخدامها في الطعام.

الحذر عند الزراعة المنزلية

تشير الدراسات إلى أن زراعة الكوسا في الحدائق المنزلية قد تزيد من احتمالية ظهور نسب مرتفعة من الكوكربيتاسين، خاصة إذا وُجدت نباتات قرعية برية قريبة قد تؤدي إلى حدوث تداخلات وراثية غير مرغوبة. لذلك يُنصح بالحرص على اختيار البذور الموثوقة ومراقبة طعم الثمار قبل استهلاكها، حفاظًا على سلامة الأسرة.