مفيش كيماوي تاني من النهاردة.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعرف عشبة بقلة الرجلة أيضًا باسم البقلة أو الفرفحينا، وهي من النباتات البرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، حيث تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ودعم وظائف الجسم الحيوية. ومن خلال هذا التقرير نسلّط الضوء على أهم فوائد عشبة الرجلة واستخداماتها الطبية.

تعد بقلة الرجلة من الأعشاب التي تنمو بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان، وتحتوي على مواد كيميائية طبيعية ومواد مخاطية تدخل في صناعة العديد من الأدوية والعلاجات. وقد استخدمت هذه النبتة قديمًا في الطب الصيني لما لها من فوائد كبيرة في تقوية المناعة والمساهمة في مقاومة بعض الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها أمراض السرطان، إلى جانب دورها في تقليل الالتهابات والتورم خاصة في فصل الشتاء.

نبتة طبيعية لعلاج التورم ودعم مقاومة الأمراض

تشبه الرجلة في شكلها عرش البطيخ، إذ تمتلك أوراقًا صغيرة عريضة وسميكة القوام، ويمكن تناولها نيئة ضمن السلطات، أو فرمها وطهيها مثل الملوخية أو السبانخ، كما يمكن إضافتها إلى الخبز أو الأطباق اليومية. تنتشر هذه العشبة في بعض المناطق الزراعية مثل حقول الوادي الجديد، وتنمو غالبًا في فصل الصيف بطريقة عشوائية.

فوائد صحية متعددة لبقلة الرجلة

تتميز الرجلة بقدرتها على الحد من تصلب الشرايين، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن احتوائها على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف. كما تساهم في تعزيز الهضم، وتنقية الجسم من السموم، ودعم المناعة بشكل عام، مما يجعلها من النباتات المفيدة التي يمكن إدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي باعتدال.

في النهاية، تعد بقلة الرجلة كنزًا طبيعيًا غنيًا بالفوائد الصحية، ويمكن الاستفادة منها بطرق متعددة سواء في الطعام أو الاستخدامات العلاجية، مع ضرورة الاعتدال واستشارة المختصين في حال استخدامها لأغراض علاجية خاصة.