ضبط (119) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:24 مساءً - واصلت وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (119357) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1359) سائق تبين إيجابية عدد (56) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (718) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (103) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (14) حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

