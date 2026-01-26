الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية، ومن بين أفضل هذه الوصفات ماسك بذور الكتان، لما يحتويه من عناصر مغذية تساعد على ترطيب البشرة، تفتيح لونها، وحمايتها من الاسمرار. وفيما يلي نقدم لكم عبر موقع الزهراء الإخبارية طريقة تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة ونتائج فعّالة.

“ياريتني جربتها من زمان”..بذور الكتان ومعجزاتها ..تعيد شبابك حتى لو عمرك 70 سنة ..جربها وشاهد النتيجة!!

وصفة بذور الكتان لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين

كوب واحد من الماء

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ورقتان من ورق اللورا

طريقة التحضير:

يوضع الماء في إناء على النار حتى يسخن، ثم تضاف بذور الكتان وورق اللورا.

يترك الخليط على نار هادئة حتى يبدأ بالغليان.

يستمر الغلي حتى يصبح القوام كثيفًا ومائلًا للجل، ثم يرفع الإناء من على النار.

يصفّى الخليط جيدًا للتخلص من البذور وورق اللورا.

يضاف جل الصبار والزيت المختار إلى الخليط المصفّى، ويُقلب جيدًا حتى يصبح متجانسًا.

يُغسل الوجه جيدًا ويجفف، ثم يوضع الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة.

يُشطف الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

عدد مرات الاستخدام:

يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، حيث تساعد على ترطيب البشرة، تحسين مرونتها، وتوحيد لونها بشكل طبيعي وآمن.

تُعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن عناية طبيعية وفعالة تمنح البشرة إشراقة ونضارة دون التعرض للمواد الكيميائية.