المستثمرين يتابعون لحظة بلحظة.. سعر الحديد اليوم الاثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 مساءً - شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، حالة تراجع ملحوظ في الأسواق، مما جعل المستثمرين يتساءلون عن سعر الحديد محليًا.

بلغ سعر طن حديد بشاي بحوالي 38 ألف جنيه في السوق المحلي، فيما عرض سعر طن حديد عز عند 38200 جنيه.

فيما طرح سعر طن حديد الدخيلة عند 38 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد المراكبي بحوالي 41 ألف جنيه.

ووصل سعر طن حديد السويس عند 39 ألف جنيه، فيما سجل سعر طن حديد العشري عند 39500 جنيه، وكذلك بلغ سعر طن حديد الجيوشي بحوالي 39 ألف جنيه.