بعد أزمة سوسن بدر.. ما الفرق بين كسر العظام وكسر المفاصل؟ طبيب متخصص يجيب عبر "دوت الخليج"

تصدرت الفنانة سوسن بدر ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية كبيرة خضعت بسببها لعملية جراحية خطيرة خلال الساعات الماضية في واحدة من المستشفيات الكبري بمنطقة المهندسين.

بداية الوعكة كانت عندما تعرضت سوسن بدر للإصابة أثناء توجهها لأول يوم تصوير في مسلسلها الجديد، حيث تعثرت أثناء سيرها في عتبة صغيرة ثم سقطت الأرض وشعرت على الفور بألم شديد، وتم نقلها للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وبعد الكشف والفحوصات قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن، وذلك بعدما تم تشخيصها بإصابتها بكسر في المفاصل.

ومؤخرا أعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الحالة الصحية لسوسن بدر مستقرة، وعلى الرغم من شعورها بألم شديد وتأكيد الأطباء على ضرورة التزامها بالراحة التامة وعدم الحركة لفترة طويلة لكن حالتها النفسية والمعنوية في أفضل حالتها.

بعد الأزمة الصحية أثيرت العديد من التساؤلات حول الفارق بين كسر العظام وكسر المفاصل وطرق الوقاية من الكسور لضمان سلامة صحة عظام المرأة، وعبر تصريحات خاصة لـ دوت الخليج فسر دكتور إبراهيم مصطفى استشاري جراحة العظام كل التساؤلات حول صحة العظام.

ما الفرق بين كسر العظام وكسر المفاصل؟

تدخل الطبيب جراحيا لضمان استقرار صحي لسوسن بدر

في البداية تحدث دكتور إبراهيم عم كسر العظام، وقال أنه يحدث نتيجة كسر في العظمة نفسها نتيجة التعرض لسقوط أو صدمة قوية، وقد يكون الكسر بسيطً إذا كان في صورة شرخ، أو كاملًا مع انفصال العظمة، وأحيانا يكون مضاعف يحتاج لوقت طويل في العلاج.

وعن أعراض كسر العظام أكد أنه في أغلب الحالات يصاحبه ألم شديد، تورم، وصعوبة في تحريك الجزء المصاب، وقد يظهر تشوه واضح في شكل العظام المكسورة، وغالبًا يعتمد العلاج على تثبيت العظمة بالجبس أو الجبيرة، وقد يحتاج في بعض الحالات إلى تدخل جراحي، مع ضرورة الراحة حتى يكتمل التئام العظم.

أما كسر المفاصل فأكد استشاري جراحة العظام أنه يحدث داخل منطقة المفصل، وهي مكان التقاء عظمتين مثل الركبة أو الكتف، ويكون أكثر تعقيدًا لأنه قد يؤثر على الغضاريف والأربطة المحيطة بالمفصل، وليس العظم فقط.

وعن الأعراض وطرق علاج حالات كسر المفصل، أكد دكتور إبراهيم أنه عند كسر المفاصل يشعر المريض بألم عند الحركة وتيبس في المفصل، وفي بعض الأحيان يشعر بعدم قدرته على الثبات على الأرض.

أما علاج المفاصل فهو يحتاج إلى دقة أكبر ووقت أطول، لأنه في أغلب الحالات يتطلب الأمر تدخل جراحي، وبعد ذلك ينتقل المريض لمرحلة العلاج الطبيعي، وذلك لمنع ظهور أي مضاعفات مستقبلا.

أسباب كسر المفاصل

في كثير من الأحيان تتعرض النساء لكسر في المفاصل مقارنة بالرجال، ويحدث ذلك نتيجة عوامل متعددة، وغالبا تكون مرتبطة بقوة الصدمة وضغف الجزء المصاب، وفسر دكتور إبراهيم أبرز أسباب كسر المفاصل كالتالي:

السقوط المباشر على المفصل، مثل السقوط على الركبة أو الكتف، ويُعد هذا السبب هو الأكثر الأسباب شيوعًا خاصة لدى كبار السن.

الإصابات الرياضية الناتجة عن القفز الخاطئ، أو الحركات المفاجئة والعنيفة أثناء التمرين.

هشاشة العظام التي تعاني منها أغلب النساء، حيث تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة للكسر حتى مع إصابات بسيطة.

ضعف العضلات والأربطة المحيطة بالمفصل، ما يزيد من احتمال تعرضه للكسر.

عدم التوازن أو فقدان التركيز أثناء الحركة، خاصة مع التقدم في العمر أو الإرهاق الشديد.

هل يمكن الوقاية من كسر المفاصل؟

كسر المفاصل تعتبر كغيرها من الأزمات الصحية يمكن الوقاية منها، من خلال بعض التفاصيل اليومية مثل تقوية العضلات، والحذر أثناء الحركة واتباع لايف ستايل صحي يدعم قوة العظام والمفاصل، ويكشف استشاري جراحة العظام فيما يلي أبرز الخطوات للحماية من كسر المفاصل:

تقوية العضلات والمفاصل، وذلك من خلال ممارسة رياضة خفيفة ومنتظمة مثل المشي، السباحة، أو تمارين التوازن التي تعمل على تقوية العضلات حول المفصل وتقوم بحمايته من الإصابات.

العظام والمفاصل تحتاج إلى نظام غذائي خاص، لذلك ينصح دكتور إبراهيم النساء بشكل خاص تناول أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين D مثل اللبن، الزبادي، الجبنة، السمسم، اللوز، مع التعرض للشمس يوميًا بشكل معتدل.

الحفاظ على وزن صحي، وذلك لأن الوزن الزائد يضغط على مفاصل الركبة والحوض بشكل خاص مما يزيد خطر التعرض للكسور مع أي سقوط بسيط.

تجنب الجري على الأرض الغير مستوية وارتداء الأحذية المريحة سواء داخل المنزل أو خارجة وعند ممارسة التمارين الرياضية من الأمور التي نصح بها استشاري جراحة العظام النساء، مؤكدا أن هذه الخطوات لها تأثير كبير على حماية الرجل من التزحلق.

علاقة كسر المفاصل بسن اليأس

ينخفض هرمون الاستروجين عند التقدم في العمر ويسبب ضعف العظام

مشاكل المفاصل تلاحظ بشكل كبير بين النساء اللاتي تقدمن في العمر ووصلن لسن اليأس، وأكد دكتور إبراهيم مصطفى أن هناك ارتباط وثيق بين ضعف العظام والوصول لمراحل عمرية متقدمة، وذلك لأنه في هذه الفترة ينخفض هرمون الإستروجين لدى المرأة، وهو هرمون أساسي للحفاظ على قوة العظام والمفاصل، مما يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر، خاصة في مناطق المفاصل مثل الركبة والرسغ والكتف.

وأكد أيضا أنه بعد انقطاع الطمث تقل كثافة العظام وتضغف العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يقلل قدرة الجسم على التوازن عند الحركة وبالتالي يزيد معدل السقوط والتعرض للإصابات، لذلك نصح دكتور إبراهيم بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والحركة بشكل مستمر، وزيارة الطبيب بشكل دوري.

خلاصة القول

كسر المفاصل من الإصابات التي لا يجب الاستهانة بها، خاصة مع التقدم في العمر أو بعد سن اليأس، ومن الضروري أن يكون عند المرأة وعي كامل بالأسباب والاهتمام بالوقاية، والتدخل المبكر عند الشعور بأي ألم، كلها عوامل أساسية للحفاظ على صحة المفاصل وتجنب المضاعفات طويلة المدى.