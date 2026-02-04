الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد خليط الفازلين مع القرنفل من الوصفات الطبيعية الفعّالة للعناية بالبشرة، حيث يعمل هذا المزيج على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها بالعناصر المغذية التي تحتويها هذه المكونات. من خلال الاستخدام المنتظم، يمكن أن يساعد هذا القناع في تحسين مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى تنظيف المسام بفعالية وإزالة آثار البثور والندبات المتراكمة على الجلد، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة ملحوظة.

«اصغري يجي عشرين سنه».. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحريه اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه!!

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل

لتحضير القناع، يُذاب الفازلين لبضع ثوانٍ في الميكروويف ثم يُضاف القرنفل المطحون ويتم خلط المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة. بعد ذلك، يُمزج القليل من حليب جوز الهند، ربع ملعقة صغيرة من الكركم، بعض قطرات الليمون وملعقة من النشا مع التحريك المستمر للحصول على خليط كريمي يمكن توزيعه بسهولة على الوجه. يُنصح باستخدام هذا القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة وتحسين ملمسها.

وصفة إضافية لتفتيح البشرة

يمكن أيضًا تحضير وصفة بديلة باستخدام ملعقة صغيرة من شمع العسل، ملعقة من القرنفل، ملعقة من الزبادي، ملعقة من الطحين وعدد من قطرات الليمون. يُمزج جميع المكونات تدريجيًا مع الفازلين والقرنفل للحصول على قوام كريمي ناعم، ويُطبق على البشرة لتعزيز الترطيب وتفتيح الجلد. تساعد هذه الوصفة على منح البشرة إشراقة طبيعية، وتعمل كمضاد طبيعي للبقع والعيوب، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعناية اليومية بالبشرة.