الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعرف البقدونس بأنه من أكثر الأعشاب شيوعًا في المطابخ، ولكنه يحمل فوائد صحية تتجاوز مجرد كونه توابل أو زينة للطعام. يحتوي البقدونس على مركبات طبيعية فعّالة تساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة تقلل من الالتهابات وتحمي الكبد من التلف الناتج عن السموم. بالإضافة لذلك، يُعتبر البقدونس مدرًا طبيعيًا للبول، مما يسهم في تحسين وظائف الكلى وتعزيز قدرة الجسم على طرد الفضلات والمواد الضارة، ويقلل من احتمالية تكون حصوات الكلى، ما يجعله عنصرًا مهمًا لدعم صحة الجهاز البولي والكبد.

“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميتها”..هذه العشبة المهملة تعمل على تنظيف سموم الكلى والكبد والجسم في دقائق معدودة

طريقة استخدام البقدونس لتنظيف الجسم

للاستفادة من خصائص البقدونس في تطهير الجسم، يمكن تحضير مشروب بسيط وفعال. يتم ذلك بغلي حفنة من أوراق البقدونس الطازجة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم تصفية المشروب وشربه مرتين يوميًا. يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية تنظيف الجسم من السموم، ودعم أداء الكلى والكبد بشكل طبيعي وآمن. يمكن الاعتماد على هذا المشروب كجزء من الروتين اليومي للحفاظ على صحة الجهاز البولي والكبد، مع تحسين الوظائف الحيوية للجسم بشكل عام.

فوائد إضافية للبقدونس

البقدونس لا يقتصر دوره على تنظيف الجسم فقط، بل يساهم أيضًا في تعزيز المناعة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، ويعمل على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخات. إدخاله بانتظام في النظام الغذائي، سواء كان طازجًا في السلطات أو مطبوخًا مع الأطعمة المختلفة، يضمن الاستفادة القصوى من خصائصه الصحية، ويجعل من البقدونس حليفًا طبيعيًا للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من المشاكل المرتبطة بالسموم والكبد والكلى.