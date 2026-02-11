الرياض - كتبت رنا صلاح - بالفعل خلال الفتره الأخيره اتجهت العديد من الأبحاث الطبيه لدراسة تأثير النباتات الطبيعيه على الأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكر وواحد من أبرز هذه النباتات اللي خطف الأنظار هو نبات كمثرى البلسم أو المعروف كمان باسم القرع المر وده نبات استوائي موجود في آسيا وأفريقيا وبيتميز بطعمه المر واحتوائه على مركبات نشطة زي الشارانتين والبوليبيبتيد بي اللي ليهم تأثير مشابه للأنسولين والدراسات الأخيرة أظهرت إن تناول كمثرى البلسم بانتظام ممكن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم الأنسولين وكمان ليه خصائص مضادة للالتهابات ومقوية للمناعة وبيساعد في الوقاية من مضاعفات السكر زي تلف الأعصاب ومشاكل الكلى وكمان ليه دور في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

أقوى من إبر الانسولين بمليون مرة.. أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

نبات كمثرى البلسم لخفض مستوى السكر في الدم

تبين ان هذا النبات يعتبر من النباتات التي لها تأثير إيجابي في علاج مرض السكر بعدما تم عمل مجموعة من الاختبارات على بعض الفئران المصابة بالسكر حيث تم حقنها بمحلول تم استخراجه من تلك النبتة وتبين انخفاض نسبة السكر لدى تلك الفئران في مدة لا تتخطى أبدا الدقائق وقد قال بعض الأطباء أن تأثير تلك النبتة تتشابه إلى حد كبير مع إبر الأنسولين التي تساهم في خفض نسب السكر في الدم في مدة لا تتخطى نصف ساعة

دور نبات الكمثرى لعلاج مرض السكر

على جانب آخر قد توقع بعض الأطباء والعلماء في القريب العاجل ان يكون هناك علاج يتم استخراجه من تلك النبتة من أجل العمل على خفض نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى القضاء على الدهون التي يمكن أن تكون متراكمة كذلك قدم بما يساهم في الوقاية من الإصابة بسكر السمنة وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع.