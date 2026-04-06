أعراض نقص الحديد عند النساء.. بهذه الخطوات يمكنك تفادي الأنيميا

في زحمة الحياة اليومية وضغوطها، قد تشعرين بالتعب والإرهاق بشكل مستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافي من النوم، وربما يصاحب التعب بعض الأعراض الغير طبيعية مثل ضعف التركيز، شحوب الوجه، أو حتى تسارع ضربات القلب دون سبب واضح.

هذه الأعراض قد تبدو عادية أو مرتبطة بالإجهاد بسبب كثرة المسئوليات، لكنها في كثير من الأحيان تخفي وراءها سبب صحي مهم مثل نقص الحديد و الأنيميا، ولأن كثير من النساء تتجاهلن هذه العلامات ويتعايشون معها قد تتدهور الحالة الصحية بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

ولأن الأنيميا ليست مجرد شعور بالتعب، بل حالة تؤثر على جودة الحياة بالكامل، فمن الضروري الانتباه لها وأخدها على محمل الجد ومتابعة طبيب متخصص وتغيير العادات الغذائية ونمط الحياة، وتدريجيا يتم استعادة توازن نسبة الهيموجلوبين إلى المعدلات الطبيعية، واستعادة النشاط والحيوية بشكل تدريجي، وفيما يلي يخبرنا دكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء عبر تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أبرز أعراض نقص الحديد وأسبابها وطرق علاجها.

يساعد الغذاء الصحي في علاج الأنيميا

أعراض لايمكن تجاهلها تخبرك بالأنيميا

يرتبط نقص الحديد بالتقدم في العمر، فهو عبارة عن حالة صحية لا تظهر فجأة بل تتطور تدريجي مرتبط بالعديد من العوامل الغذائية والصحية، مما يجعل اكتشافها في البداية صعب جدا، ومن أبرز المرتبط بهذا المرض كما كشفها دكتور عمرو حسن الشعور بالإرهاق المستمر حتى مع القيام بمجهود بسيط، بالإضافة إلى الدوخة والصداع المتكرر.

وفي بعض الأحيان قد يتطور الأمر عند بعض النساء لشحوب وبهتان في شكل البشرة وجفاف الشعر وتقصفه، وقد تلاحظين أيضا ضعف الأظافر أو ظهور خطوط عليها، ومن العلامات اللافتة التي يجب التوقف عندها ضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط، مثل صعود السلم أو حتى ترتيب المنزل.

ومع استمرار نقص الحديد دون علاج، تبدأ المضاعفات في الظهور بشكل أكثر وضوحا، فأكد استشاري أمراض النساء أنه قد يؤدي انخفاض الهيموجلوبين إلى ضعف في الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما يمكن أن يؤثرعلى القدرة الذهنية والتركيز، وهو ما ينعكس على الأداء اليومي سواء في العمل أو الدراسة.

وفي الحالات الشديدة التي توصف "بفقر الدم" قد يتسبب ذلك في مشكلات بالقلب نتيجة اضطراره للعمل بجهد أكبر لتعويض نقص الأكسجين في الدم، أما بالنسبة للنساء الحوامل، فيشكل نقص الحديد خطر كبير على صحة الأم والجنين، مثل زيادة احتمالية الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل.

كيف يمكنك الوقاية من الأنيميا؟

ومن هنا ننتقل بشكل طبيعي إلى السؤال الأهم: كيف يمكن تجنب هذه المشكلة قبل أن يسوء الوضع الصحي؟، أجاب دكتور عمرو أن البداية دائما تكون باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأن ذلك يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من نقص الحديد.

وأكد أنه من المهم التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والكبدة، والدواجن، بالإضافة إلى المصادر النباتية مثل السبانخ، والعدس، والبقوليات، لكن أوضح أن الأمر لا يتوقف عند مجرد تناول هذه الأطعمة، بل يجب أيضًا تحسين امتصاص الحديد في الجسم، وذلك من خلال تناول فيتامين C مع الوجبات، مثل إضافة عصير الليمون أو تناول البرتقال.

ولفت الانتباه إلى أنه هناك بعض العادات تمنع امتصاص الحديد مثل شرب الشاي والقهوة بعد الوجبات الرئيسية مباشرة، لذلك من الضروري تأجيل هذه المشروبات بعد الأكل لساعة على الأقل.

بجانب التفاصيل السابقة التي ذكرها دكتور عمرو حسن، طالب النساء اللاتي تتبعن حميات غذائية للحفاظ على الوزن تجنب الأنظمة القاسية، وذلك لأنها في أغلب الأحيان تكون غير متوازنه وتسبب مشاكل صحية كبيرة.

تزيد أعراض الأنيميا عادة بشكل تدريجي

الفحوصات تساعد في اختيار العلاج المناسب

لذلك انتبهي عزيزتي إذا لاحظتي أي من الأعراض السابقة لا تكتفي بالتخمين، بل من الضروري إجراء الفحوصات اللازمة مثل تحليل صورة الدم الكاملة ونسبة الحديد في الجسم، هذه الخطوة تساعد في تحديد مدى النقص وتكون بمثابة خريطة استرشادية للطبيب لوضع خطة علاج مناسبة، وأكد دكتور عمرو أنه في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد بجرعات محددة.

وأنهى حديثه قائلا أن العلاج لا يقتصر فقط على الأدوية، بل يتكامل مع نمط حياة صحي يشمل التغذية الجيدة، والنوم الكافي، وتقليل التوتر. ومع الالتزام بهذه الخطوات، يمكن ملاحظة تحسن تدريجي في مستوى الطاقة والنشاط، وعودة الجسم إلى توازنه الطبيعي.

خلاصة القول

الأنيميا ليست مشكلة معقدة إذا تم التعامل معها بوعي واهتمام، فالاستماع إلى إشارات الجسم هو الخطوة الأولى نحو الوقاية، بينما يأتي النظام الغذائي السليم والفحوصات الدورية كخط دفاع أساسي. ومع القليل من العناية، يمكن لكل امرأة أن تحافظ على صحتها وحيويتها، وتعيش يومها بنشاط دون أن يثقلها التعب أو الإرهاق.