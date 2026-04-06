شيخ الأزهر يستقبل السفير الكويتي لدى القاهرة لبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:26 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، سعادة السفير غانم صقر، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الكويتي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأزهر الشريف بدولة الكويت الشقيقة، وما تشهده هذه العلاقات من تطورٍ ملحوظٍ ومتواصلٍ في شتى المجالات. كما جدَّد فضيلته إدانة الأزهر الشريف للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتُعرِّض حياة المدنيين للخطر في دولة الكويت ودول الخليج والمنطقة، مشددًا على ضرورة صون أمن الشعوب واستقرارها، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا ومنطقتنا، وأن يفيض عليها بنعم الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.

السفير الكويتي يشيد بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف

من جانبه، أعرب السفير الكويتي عن بالغ سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة السلام العالمي والأخوة الإنسانية، وأكد سعادته متانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بجمهورية مصر العربية وبالأزهر الشريف، وعمق الروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأزهر والاستفادة من مكانته العلمية ومنهجه الوسطي، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب، بما يسهم في تجنيب المنطقة والعالم ويلات الصراعات والحروب.