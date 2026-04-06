بعد أنباء عن اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:26 مساءً - شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتطورات سياسية مفاجئة في الشرق الأوسط، بعد ورود تقارير عن تلقي الولايات المتحدة وإيران خطة إطارية تهدف إلى إنهاء الحرب، في خطوة قد تمهد لخفض حدة التوترات في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة.

أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولارين بعد أنباء خطة إنهاء الحرب

أفادت وكالة أنباء رويترز بأن أسعار النفط انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل، في استجابة مباشرة لتلك الأنباء، حيث سارعت الأسواق إلى إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار خلال الفترة الماضية، ويعكس هذا التراجع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، خاصة مع احتمالات التهدئة بين الأطراف المعنية.

ويرى خبراء أن الأسواق تتفاعل بسرعة مع أي مؤشرات إيجابية نحو الحلول السياسية، إذ يؤدي انخفاض التوتر إلى تقليص ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر"، التي عادة ما ترفع أسعار النفط في أوقات الأزمات.

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل كامل عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم، وطالب إيران بوقف الهجمات على دول المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التهديدات يعرض استقرار السوق العالمية لمخاطر كبيرة.

وأوضح أن أي اضطراب في هذا الممر الاستراتيجي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالميًا، نظرًا لاعتماد جزء كبير من الإمدادات النفطية على المرور عبره، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تصعيد عسكري في المنطقة.

الحل الوحيد لإنهاء حرب الشرق الأوسط وفق الاتحاد الأوروبي

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة يُعد أمرًا غير قانوني ومخالفًا للقوانين الدولية، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لإطلاق مفاوضات جادة تفضي إلى تسوية شاملة ومستدامة.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى أسواق النفط في حالة ترقب حذر، حيث ستعتمد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة على مدى تقدم المساعي السياسية، إلى جانب العوامل التقليدية المرتبطة بمستويات العرض والطلب العالميين.