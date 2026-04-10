شيرين عبد الوهاب أبرزهم .. نجمات تأثر وزنهنَ بسبب التوتر والحالة النفسية

في عالم تغيرت فيه العديد من المفاهيم حول الصحة والرشاقة، لم تعد الوزن مجرد رقم على الميزان، بل انعكاس حقيقي لما يدور داخل الإنسان من مشاعر وصراعات نفسية، فالتوتر والقلق والاكتئاب لا يتركون أثرهم على الحالة المزاجية فقط، فالتأثير يمتد ليظهر بوضوح على ملامح الوجه، مستوى النشاط، وحتى الوزن.

فكثير من الأشخاص قد يمرون بفترات يزداد فيها وزنهم دون سبب واضح، ليكتشفوا فيما بعد أن العامل النفسي كان المحرك الأساسي، ولم يكن المشاهير بعيدعن هذه التجارب، حيث عانى عدد منهم من تغيرات ملحوظة في أوزانهم بسبب أزمات نفسية وضغوط حياتية، وكان من أبرزهم عدد من النجوم الذين تحولت قصصهم إلى أمثلة واقعية على هذا الارتباط الوثيق بين النفس والجسد.

أزمات نفسية أثرت على شيرين عبد الوهاب

تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز المشاهير اللذين مروا بذلك، فقد عانت شيرين خلال السنوات الماضية من مشاكل وأزمات نفسية متكررة، خاصة بعد زواجها من الفنان حسام حبيب. هذه الأزمات أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية، وهو ما انعكس بدوره على مشوارها الفني بالإضافة إلى زيادة كبيرة في وزنها.

وعلى الرغم من غيابها عن الأضواء لفترة طويلة، فإن ابنتها هنا تحرص بين الحين والآخر على نشر صور تجمعهما، في محاولة لطمأنة الجمهور ونفي أي شائعات تتردد حول تعرضها لأزمات صحية، فقد لاحظ المتابعون ظهور شيرين بوزن زائد بشكل ملحوظ، مما فتح باب الحديث عن تأثير الحالة النفسية على الجسد، خاصة عند الشخصيات العامة التي تعيش تحت ضغط مستمر.

سمية الخشاب وتجربة ملهمة

أما الفنانة سمية الخشاب، فقد كشفت بصراحة عن تجربتها مع زيادة الوزن، موضحة أن السبب لم يكن مجرد إفراط في الطعام، بل نتيجة مباشرة لتناول أدوية تحتوي على الكورتيزون لعلاج مشكلة صحية مرت بها.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة لم تكن طبيعية، بل كانت أشبه بانتفاخ في الجسم، وهو عرض جانبي يصاحب هذا النوع من الأدوية، ولم يقتصر الأمر على الجانب الجسدي فقط، بل صاحبه توتر نفسي وضغوط زادت من صعوبة التجربة واستمر وزنها في زيادة على الرغم من توقف تناول هذه الأدوية.

لكنها وبعد فترة من المعاناه استطاعت أن تتعافي وتعود لوزنها الطبيعي، مما يؤكد على أن الصحة النفسية والجسدية مرتبطتان بشكل وثيق ولا يمكن فصلهما.

خالد الصاوي يعود للحياة من جديد

لم تكن سمية الخشاب الوحيدة التي مرت بهذه التجربة، فتحدث الفنان خالد الصاوي عن معاناته مع زيادة الوزن، وقال أن الأمر كان نتيجة مزيج من الأسباب الصحية والنفسية. فقد تعرض لانزلاق غضروفي حاد استدعى العلاج بالكورتيزون لفترة،وعاني هذه الفترة أيضاباكتئاب وتغير نمط حياته بطريقة أثرت على حياته.

وعلى الرغم من محاولاته التكيف مع هذا الوضع منذ سنوات ، لكنه قرر أن يغير الستايل لايف ويلتزم بنظام غذائي صحي متوازن ونظام رياضي، وتدريجيا استعاد توازنه النفسي والجسدي، وظهر في العديد من اللقاءات والأعمال الفنية بوزن أقل من الحقيقي.

أديل ضحية اكتئاب ما بعد الولادة

أما على الصعيد العالمي، فلا يمكن إغفال تجربة النجمة العالمية Adele، التي عانت من اكتئاب ما بعد الولادة، وهو نوع من الاكتئاب يصيب بعض النساء بعد الإنجاب، هذا الاكتئاب أدى إلى زيادة وزنها بشكل كبير في تلك الفترة، قبل أن تبدأ رحلة ألهمت الكثير من النساء لاستعادة صحتها ولياقتها.

تأثير الصحة النفسية على الوزن

بعد هذه التجارب كان من الضروري أن نسأل دكتورة هبة عبد الحكيم اخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة عن العلاقة بين الحالة النفسية وزيادة الوزن، وأكدت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن العلاقة بينهما مرتبطة ومتشابكة بشكل كبير، فعندما يتعرض الإنسان للتوتر أو الاكتئاب، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول، الذي بدوره يلعب دور كبير في زيادة الشهية، وبعدها تزداد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

بجانب ذلك تزداد اضطرابات النوم، وهو عامل أساسي يساهم في زيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك يميل كثير من الأشخاص إلى ما يعرف بـ"الأكل العاطفي"، حيث يستخدمون الطعام كوسيلة للهروب من المشاعر السلبية، ما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة دون وعي.

وإذا كنتي تعتقدين أن الأمر يتوقف هنا، فدكتورة هبة أكدت أن الشخص الذي يعاني من مشاكل نفسية سواء اكتئاب أو توتر وقلق زائد غالبا ما يشعر بالخمول وفقدان الطاقة، مما يجعله أقل رغبة في ممارسة الرياضة أو القيام بالمهام اليومية البسيطة.

يؤثر النظام الغذائي الصحي على جودة الحياة

وعن أفضل طريقة لتجاوز هذه الفترة دون زيادة في الوزن، قالت أنه هناك عدة خطوات بسيطة مؤثرة وفعالة أولها هو الاعتراف بوجود زيادة حقيقة في الوزن ومشكلة نفسية، ومواجهة الذات لعلاج هذه المشكلة وطلب المساعدة من الأهل والأصدقاء أو حتى المتخصصين إذا لزم الأمر.

ومن المهم أيضا تبني عادات يومية بسيطة تساعد على تحسين المزاج، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، أو ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل. هذه الأنشطة لا تساعد فقط في حرق السعرات الحرارية، بل تعمل أيضًا على تحسين الحالة النفسية وتقليل مستويات التوتر.

النظام الغذائي هو الأساس في هذه الرحلة، فمن الضروري اتباع نظام غذائي صحي متوازن، غني بالوجبات الصحية المتوازنه، وذلك حتى يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويقلل من الرغبة في الأكل العاطفي.

خلاصة القول

تؤكد قصص النجوم مثل شيرين عبد الوهاب، سمية الخشاب، خالد الصاوي، وأديل أن زيادة الوزن ليست دائما نتيجة إهمال أو عادات سيئة، بل قد تكون انعكاسًا لصراعات داخلية وتجارب نفسية صعبة. والأهم من ذلك، أن هذه القصص تمنح الأمل، بأن التعافي ممكن، وأن التوازن بين النفس والجسد هو المفتاح الحقيقي لصحة أفضل وحياة أكثر استقرار.