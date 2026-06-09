تأثير الهاتف الذكي على الصحة النفسية.. هل أصبح رفيقنا الدائم مصدرًا للضغط النفسي؟

أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، حتى بات من الصعب تخيل يوم يمر دون استخدامه. فمعه نستيقظ صباحًا، ومن خلاله نتابع الأخبار، ونتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وننجز الكثير من المهام الشخصية والمهنية. وعلى الرغم من كل المزايا التي قدمتها لنا التكنولوجيا إلا أن هناك عيوب خطيرة تتضح من مراقبة تأثير الهاتف الذكي على الصحة النفسية.

ففي الوقت الذي يمنحنا فيه الهاتف سهولة الوصول إلى المعلومات والتواصل السريع وغير ذلك من الأمور، قد يؤدي الاستخدام المفرط له إلى آثار نفسية وسلوكية لا يمكن تجاهلها. إذ أصبح كثير من الأشخاص يعيشون حالة من الارتباط المستمر بالشاشة، الأمر الذي ينعكس على النوم، والتركيز، والمزاج، والعلاقات الاجتماعية، وحتى الشعور بالرضا عن الذات. تُرى كيف يؤثر الهاتف الذكي على الصحة النفسية بشكل خاص؟، وكيف يمكن الوقاية من كل تأثيراته السلبية؟

يجب الانتباه لتأثيرات الهاتف الذكي على الصحة النفسية

كيف تؤثر الهواتف على الصحة النفسية؟

بداية تؤكد الدكتورة تيسير يسن حجر، استشاري الطب النفسي في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، أن المشكلة لا تكمن في وجود الهاتف الذكي بحد ذاته، وإنما في الطريقة التي يتم استخدامه بها، ومدى تأثيره جودة الحياة اليومية.

تأثير الهاتف الذكي على الدماغ

لفهم العلاقة بين الهاتف الذكي على الصحة النفسية، لا بد من التعرف إلى الطريقة التي يتفاعل بها الدماغ مع التطبيقات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

فقد صُممت العديد من التطبيقات بطريقة تجعل المستخدم يعود إليها باستمرار. فكل إشعار جديد أو رسالة أو إعجاب أو تعليق يحفز الدماغ على إفراز مادة "الدوبامين"، وهي المادة المرتبطة بالشعور بالمكافأة والمتعة.

ومع تكرار هذا التحفيز عشرات المرات يوميًا، يعتاد الدماغ على البحث المستمر عن هذه الجرعات السريعة من المتعة، مما يدفع بعض الأشخاص إلى تفقد هواتفهم بشكل تلقائي ومتكرر حتى دون وجود حاجة حقيقية لذلك.

ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا السلوك إلى نوع من الاعتماد النفسي، حيث يشعر الشخص بالتوتر أو الانزعاج عند الابتعاد عن هاتفه أو عدم القدرة على استخدامه لفترة من الزمن.

القلق والتوتر نتيجة الاتصال المستمر

وبحسب د. تيسير، يؤدي فرط استخدام الهاتف الكي إلى إرتفاع مستويات القلق والتوتر لدى مستخدميه. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى فترات من الراحة الذهنية والانفصال عن مصادر التحفيز المستمر، لكن الهاتف الذكي أبقى الكثيرين في حالة اتصال دائم بالأخبار والرسائل والتنبيهات ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الحالة من اليقظة المستمرة تجعل العقل في حالة استنفار دائم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والضغط النفسي. بعض الأشخاص يشعرون بالانزعاج إذا تأخر الرد على رسائلهم، أو عند نفاد بطارية الهاتف، أو في حال انقطاع الإنترنت لفترة قصيرة، وهو ما يعكس مدى الارتباط النفسي بالتكنولوجيا الحديثة، وهذا يدل على خطورة الأمر.

كما ظهر مصطلح "النوموفوبيا"، الذي يشير إلى الخوف المفرط من فقدان الهاتف أو عدم القدرة على استخدامه، وأصبح هذا المصطلح من الظواهر النفسية المرتبطة بالعصر الرقمي.

قلة الرضا الذاتي وضعف الثقة بالنفس

لا يمكن الحديث عن الهاتف الذكي على الصحة النفسية دون التطرق إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. فعند تصفح هذه المنصات، يتعرض المستخدم يوميًا لصور ومنشورات تُظهر نجاحات الآخرين وإنجازاتهم وأوقاتهم السعيدة. والمشكلة أن كثيرًا من الأشخاص يقارنون حياتهم الواقعية بهذه الصور المثالية التي لا تعكس غالبًا الصورة الكاملة للحياة.

هذه المقارنات المستمرة قد تؤدي إلى:

انخفاض تقدير الذات.

الشعور بعدم الرضا عن الحياة.

زيادة الإحساس بالنقص.

تراجع الثقة بالنفس.

ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

ويكون المراهقون والشباب أكثر عرضة لهذه التأثيرات بسبب حساسية هذه المرحلة العمرية وأهميتها في بناء الهوية الشخصية والاجتماعية.

الهاتف الذكي والاكتئاب

الهاتف الذكي ليس سببًا مباشرًا للإصابة بالاكتئاب، لكنه قد يهيئ بيئة تساعد على ظهوره أو تفاقم أعراضه. فعندما يستبدل الإنسان النشاط البدني والتواصل الاجتماعي الحقيقي بساعات طويلة أمام الشاشة، فإنه يفقد العديد من العوامل التي تدعم الصحة النفسية بشكل طبيعي.

كما أن التعرض المستمر للمحتوى السلبي والأخبار المزعجة والتنمر الإلكتروني قد يزيد من المشاعر السلبية ويؤثر في الحالة المزاجية على المدى الطويل.

وفي بعض الحالات، يستخدم الأشخاص الهاتف كوسيلة للهروب من الضغوط والمشكلات النفسية، مما يخلق دائرة مغلقة من العزلة والانشغال بالعالم الرقمي بدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية.

اضطرابات النوم أحد تأثيرات الهاتف الذكي المرتبطة بالصحة النفسية

اضطرابات النوم أحد أخطر التأثيرات النفسية للهاتف الذكي

تعد اضطرابات النوم من أكثر المشكلات المرتبطة بـ تأثير الهاتف الذكي على الصحة النفسية. فالاستخدام المتكرر للهاتف قبل النوم يؤدي إلى التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، والذي يؤثر في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم. ونتيجة لذلك، قد يعاني الشخص من:

صعوبة النوم.

تأخر موعد النوم.

انخفاض جودة النوم.

الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

وعندما يستمر اضطراب النوم لفترات طويلة، تبدأ آثاره النفسية بالظهور بشكل واضح، مثل:

زيادة القلق.

تقلب المزاج.

سرعة الانفعال.

ضعف القدرة على التركيز.

انخفاض القدرة على تحمل الضغوط.

الهاتف الذكي وتراجع القدرة على التركيز

أصبحت الإشعارات والتنبيهات جزءًا ثابتًا من الحياة اليومية، لكنها في المقابل تؤثر على قدرة الدماغ على التركيز العميق. فالتنقل السريع بين التطبيقات والمعلومات المختلفة يجعل العقل يعتاد على الانتباه القصير والمتقطع، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الأداء الدراسي والمهني. ولهذا السبب يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في إنجاز المهام التي تتطلب تركيزًا لفترات طويلة، حيث تقاطعهم الإشعارات بشكل مستمر وتشتت انتباههم. كما أن الاعتماد المتزايد على الهاتف للحصول على المعلومات السريعة قد يقلل من فرص التفكير المتأني والتحليل العميق للقضايا المختلفة.

العزلة الاجتماعية رغم كثرة التواصل

قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن الاستخدام المفرط للهاتف قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة رغم كثرة التواصل الرقمي. فالإنسان يحتاج إلى التفاعل المباشر مع الآخرين، حيث تلعب لغة الجسد وتعابير الوجه ونبرة الصوت دورًا أساسيًا في بناء العلاقات الإنسانية الصحية. ومع زيادة الوقت الذي يقضيه الفرد أمام الشاشة، قد تتراجع جودة العلاقات الأسرية والاجتماعية، حتى لو كان يتواصل إلكترونيًا مع عدد كبير من الأشخاص. ولهذا يشعر بعض المستخدمين بالوحدة رغم نشاطهم المستمر على منصات التواصل الاجتماعي.

الهاتف الذكي والاحتراق النفسي في بيئة العمل

من التحديات الحديثة أيضًا تأثير الهاتف الذكي على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. فالكثير من الموظفين أصبحوا يتلقون الرسائل والمكالمات المهنية خارج ساعات العمل، مما يجعلهم يشعرون بأنهم في حالة عمل مستمرة.

ويؤدي تدريجيًا إلى:

لذلك يجب وضع حدود واضحة لاستخدام الهاتف فيما يتعلق بالعمل بعد انتهاء ساعات الدوام.

الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للعزلة بسبب الهاتف الذكي

من دوت الخليج أكثر الفئات العمرية تأثرًا بسلبيات الهاتف الذكي؟

يعد الأطفال والمراهقون الفئة الأكثر تأثرًا بـ تأثير الهاتف الذكي على الصحة النفسية. فالدماغ في هذه المرحلة العمرية لا يزال في طور النمو، كما أن المهارات الاجتماعية والعاطفية لم تكتمل بعد. وقد يؤدي الاستخدام المفرط للهواتف الذكية إلى:

اضطرابات النوم.

ضعف التحصيل الدراسي.

انخفاض النشاط البدني.

صعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية.

التعرض للتنمر الإلكتروني.

زيادة التوتر والقلق.

لذلك يحتاج الأطفال والمراهقون إلى إشراف وتوجيه يساعدهم على بناء علاقة صحية ومعتدلة مع التكنولوجيا.

علامات تدل على أن الهاتف أصبح مشكلة خطيرة تستدعي الانتباه

قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم علاقتك بالهاتف، لذلك لابد من متابعة الأعراض التالي ذكرها أدناه:

القلق عند الابتعاد عنه.

فقدان السيطرة على مدة الاستخدام.

التأثير السلبي على النوم.

تراجع الأداء الدراسي أو المهني.

ضعف العلاقات الاجتماعية.

الشعور بالحزن بعد تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

إهمال الهوايات والأنشطة الأخرى.

الدكتورة تيسير يسن حجر استشاري الطب النفسي في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد

كيف نحافظ على الصحة النفسية في العصر الرقمي؟

تشير الدكتورة تيسير يسن حجر إلى أن الحل لا يكمن في التخلي عن الهواتف الذكية، بل في استخدامها بطريقة أكثر وعيًا وتوازنًا.

ومن أهم الخطوات التي تساعد على حماية الصحة النفسية:

تخصيص أوقات يومية خالية من الهاتف.

إيقاف الإشعارات غير الضرورية.

تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تعزيز التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء.

ممارسة "الصيام الرقمي" بشكل دوري.

تخصيص وقت للهوايات والأنشطة الواقعية.

لا شك أن الهاتف الذكي أصبح من أهم أدوات العصر الحديث، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات جديدة تتعلق بالصحة النفسية وجودة الحياة. فكلما ازداد وعي الإنسان بطريقة استخدامه للتكنولوجيا، ازدادت قدرته على الاستفادة من مزاياها دون الوقوع في آثارها السلبية.

وفي النهاية، تبقى العلاقة الصحية مع التكنولوجيا قائمة على التوازن؛ فالهاتف الذكي يجب أن يكون وسيلة تخدم الإنسان وتدعم حياته، لا أن يتحول إلى مصدر دائم للقلق والتوتر والعزلة. ومن هنا تبرز أهمية الانتباه إلى تأثير الهاتف الذكي على الصحة النفسية واتخاذ خطوات واعية للحفاظ على التوازن النفسي في عالم يزداد ارتباطًا بالشاشات يومًا بعد يوم.

مع تمنياتي للجميع بالسلامة والمعافاة الدائمة