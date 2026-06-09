هيئة الدواء المصرية تحذر من تناول الأدوية مع القهوة وبعض السوائل

شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه للسوائل المصاحبة لتناول الأدوية، مؤكدةً أن بعض العادات اليومية التي تبدو بسيطة قد تؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة العلاج.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة، أن تناول الدواء لا يقتصر على الالتزام بالجرعات والمواعيد فقط، بل يشمل أيضًا اختيار الوسيلة المناسبة لتناوله، لأن بعض السوائل قد تتسبب في تغييرات تؤثر على امتصاص الدواء أو طريقة عمله داخل الجسم.

وأوضح رجائي، أن اللجوء إلى الشاي أو القهوة عند تناول الأدوية يعد من الممارسات المنتشرة بين عدد كبير من الأشخاص، رغم أن الكافيين الموجود فيهما قد يغير من استجابة الجسم لبعض العلاجات.

وأشار إلى أن هذا التأثير قد يظهر مع أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وأدوية الغدة الدرقية، وكذلك العقاقير المهدئة، حيث يمكن للكافيين أن يحد من استفادة الجسم من بعض الأدوية، ومن بينها مستحضرات الحديد، كما قد يؤدي إلى زيادة احتمالات ظهور أعراض جانبية لدى مستخدمي بعض أدوية البرد، مثل زيادة سرعة ضربات القلب.

وأوضح أن العلاقة بين الكافيين والأدوية ليست في اتجاه واحد، إذ إن بعض العقاقير قد ترفع من تأثير الكافيين نفسه، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر أو المعاناة من الأرق.

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن منتجات الألبان ليست الخيار الأمثل لتناولها مع بعض الأدوية، موضحًا، أن الحليب ومشتقاته قد يحدان من قدرة الجسم على امتصاص أنواع محددة من المضادات الحيوية، وفي مقدمتها أدوية التتراسايكلين والفلوروكينولونات، بالإضافة إلى بعض العلاجات المستخدمة لمواجهة هشاشة العظام، ولذلك أوصى بترك فترة فاصلة لا تقل عن ساعتين بين تناول هذه الأدوية واستهلاك منتجات الألبان لتجنب أي تأثير سلبي على فعاليتها.

كما لفت، إلى أن بعض العصائر قد تتسبب في تغييرات تتعلق بتركيز الأدوية داخل الجسم، موضحًا، أن عصير الجريب فروت يعد من أكثر الأمثلة المعروفة في هذا الشأن، إذ يمكن أن يؤثر على الآليات المسؤولة عن التعامل مع الدواء داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته أو انخفاض تأثيره العلاجي، وأكد، أن هذه التداخلات تكتسب أهمية خاصة لدى المرضى الذين يستخدمون أدوية الكوليسترول أو أدوية الضغط وبعض العلاجات الخاصة بالحساسية.

وتطرق رجائي إلى تأثير بعض السوائل والأعشاب الأخرى، موضحًا، أن النعناع والزنجبيل قد يتداخلان مع أدوية معينة، من بينها بعض علاجات القلب والاكتئاب، وهو ما قد ينتج عنه تأثيرات غير متوقعة تختلف من حالة إلى أخرى، كما أشار إلى أن المشروبات الغازية قد تؤثر على امتصاص بعض العقاقير، فضلًا عن احتواء عدد منها على الكافيين الذي قد يتفاعل مع أدوية تؤثر في الجهاز العصبي، مؤكدًا، أن تناول الدواء مع الماء يظل الخيار الأكثر أمانًا في أغلب الحالات، لأنه لا يتسبب في تفاعلات مع معظم الأدوية ويساعد على وصولها إلى الجسم بالشكل المطلوب، ودعا المرضى إلى الرجوع للطبيب أو الصيدلي عند وجود أي استفسار يتعلق بالتداخلات المحتملة بين الأدوية والسوائل المختلفة.

وأفاد رجائي بأن تحقيق الاستفادة الكاملة من العلاج لا يرتبط فقط بالالتزام بالجرعات الموصوفة، بل يعتمد أيضًا على اتباع التعليمات الخاصة بطريقة الاستخدام، لأن أي خطأ في تناول الدواء قد ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الخطة العلاجية وسلامة المريض.