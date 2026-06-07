عانى منه المشاهير وفقدت ٱن هاثاواي نظرها بسببه.. ماهو مرض المياه البيضاء؟!

صدمت النجمة العالمية آن هاثاواي جمهورها خلال الفترة الماضية عندما أعلنت عن قصة أزمتها الصحية التي استمرت لعقد كامل من الزمن. فعلى الرغم من نجاحاتها المتتالية وحضورها اللافت على الشاشة، كانت تعيش بصمت مع مشكلة صحية أثرت على إحدى عينيها وجعلتها تصنف طبيا وفقا للقانون بأنها "عمياء" في العين اليسرى بسبب إصابتها بالمياه البيضاء المبكرة. وبعد سنوات طويلة من التعايش مع ضعف الرؤية، خضعت لعملية جراحية ناجحة أعادت إليها قدرتها على رؤية العالم بألوانه كاملة من جديد.

تأثر آن هاثاوي بتجاوز أزمتها الصحية

ولم تخفي آن هاثاواي أثناء حديثها عن هذه التجربة تأثرها بهذه اللحظة، ووصفت استعادة بصرها بأنها أشبه بمعجزة يومية، لتتحول قصتها إلى مصدر إلهام للكثيرين ورسالة تؤكد أهمية عدم تجاهل أي مشكلة صحية مهما بدت بسيطة في بدايتها.

ومن قصة آن هاثاواي التي لفتت الأنظار إلى أحد أكثر أمراض العيون شيوعًا، عانى منها الكثير من المشاهير.

أعلنت آن هاثواي تضرر نظرها من المياء البيضاء

الإعلامي الأمريكي الشهير Larry King على سبيل المثال عانى من مشكلات في الرؤية نتيجة الإصابة بالمياه البيضاء، وهي حالة شائعة تؤدي إلى تعكر عدسة العين وفقدان وضوح الإبصار تدريجيًا. ومع تزايد الأعراض خضع لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء واستبدال العدسة المتضررة بعدسة صناعية، وهو ما ساعده على استعادة جودة الرؤية والعودة إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي. وقد سلطت تجربته الضوء على أهمية الكشف المبكر عن أمراض العين وعدم تجاهل أي تغيرات في النظر.

تجربة جون جودمان مع المياه البيضاء

كما واجه الممثل الأمريكي John Goodman مشكلة المياه البيضاء التي أثرت على قدرته على الرؤية بوضوح، خاصة أثناء أداء أنشطته اليومية. وبعد استشارة الأطباء خضع لجراحة المياه البيضاء التي تعد من أكثر العمليات نجاحًا في مجال طب العيون. وأسهمت العملية في تحسين نظره بشكل كبير، لتصبح قصته مثالًا على أن العلاج المبكر يمكن أن يحمي من المضاعفات ويعيد للمريض قدرته على الإبصار بصورة أفضل. يتأتي السؤال الأهم ما دوت الخليج المياه البيضاء؟ ولماذا قد تؤثر بشكل كبير على جودة الرؤية؟، وفيما يلي تكشف دكتورة ايزابيل استشاري طب وجراحة العيون في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرض.

في البداية توضح دكتورة إيزابيل عادل، أن المياه البيضاء دوت الخليج حالة يحدث فيها تعكر أو عتامة في عدسة العين الطبيعية، مما يمنع الضوء من المرور بشكل طبيعي إلى الشبكية. ومع تطور الحالة تبدأ الرؤية في فقدان وضوحها تدريجيًا، وقد يشعر المصاب وكأنه ينظر من خلال زجاج ضبابي أو نافذة مغطاة بالبخار.

تمكن john goodman من علاج المياه البيضاء واستعاد نظره بعد الجراحة

أسباب صادمة للإصابة بالمياه البيضاء

وأشارت إلى أن الكثير من الأشخاص يربطون المياه البيضاء بالتقدم في العمر فقط، لكن الحقيقة أن المرض قد يظهر في سن مبكرة لدى بعض الحالات نتيجة عوامل مختلفة، وهو ما حدث مع آن هاثاواي التي عانت من المياه البيضاء المبكرة.

وإذا كانت الشيخوخة ليست السبب الوحيد، فما العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة؟

وفقا لرأي دكتورة إيزابيل عادل، فإن التقدم في العمر يظل العامل الأكثر شيوعا للإصابة بهذا المرض، لكن هناك أسباب أخرى قد تزيد من احتمالية الإصابة، من بينها الإصابة بمرض السكري، والتعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية دون حماية مناسبة للعين، والتدخين، واستخدام أدوية الكورتيزون لفترات طويلة، بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية.

وأكدت أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تغيرات في بروتينات عدسة العين، ما يفقدها شفافيتها الطبيعية تدريجيًا ويؤدي إلى ظهور المياه البيضاء.

ومع تطور المرض، تبدأ أعراض قد تبدو بسيطة في البداية لكنها تستحق الانتباه، فكيف هذا المرض على الرؤية؟

أعراض يجب الانتباه لها

توضح استشاري طب وجراحة العيون أن المريض غالبًا ما يلاحظ تشوشًا تدريجيًا في النظر، مع صعوبة رؤية التفاصيل الدقيقة أو القراءة لفترات طويلة. كما قد يعاني من حساسية زائدة تجاه الضوء، خاصة أثناء القيادة في ساعات الليل، بالإضافة إلى رؤية هالات حول مصادر الإضاءة وضعف القدرة على تمييز الألوان بشكل واضح.

وذكرت أيضا أن بعض المرضى يشتكون من الحاجة المتكررة إلى تغيير مقاسات النظارات الطبية دون الحصول على تحسن حقيقي في الرؤية، وهو مؤشر قد يستدعي فحص العين بشكل متخصص.

وهنا تتشابه تجربة آن هاثاواي مع كثير من المرضى الذين يتأقلمون مع تراجع الرؤية تدريجيًا دون إدراك حجم المشكلة الفعلي، إلى أن يصبح تأثيرها واضحًا على تفاصيل الحياة اليومية.

لكن هل يمكن أن يصل الأمر إلى فقدان البصر الكامل؟

تؤكد الدكتورة إيزابيل عادل أن المياه البيضاء لا تؤدي عادة إلى العمى الدائم إذا تم علاجها في الوقت المناسب، لكنها قد تسبب ضعف شديد في الرؤية يجعل الشخص غير قادر على ممارسة أنشطته اليومية بصورة طبيعية. وفي المراحل المتقدمة قد تصبح الرؤية محدودة للغاية، وهو ما يفسر وصف بعض الحالات بأنها تعاني من "عمى قانوني"، أي أن مستوى الإبصار يكون منخفضًا للغاية رغم وجود قدرة محدودة على الرؤية.

تطور الطب في علاج المياه البيضاء

ولحسن الحظ، فإن التطور الطبي جعل علاج المياه البيضاء من أكثر الإجراءات نجاحًا في مجال طب العيون.

وتوضح دكتورة إيزابيل أن العلاج الفعال يتمثل في التدخل الجراحي لاستبدال العدسة المعتمة بعدسة صناعية شفافة. وتُجرى العملية عادة خلال وقت قصير وتتميز بنسبة نجاح مرتفعة جدًا، كما يستطيع معظم المرضى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية خلال فترة قصيرة بعد الجراحة.

وتضيف أن المريض غالبًا ما يلاحظ تحسنًا كبيرًا في جودة الرؤية بعد العملية، وقد يشعر كما لو أنه يرى الألوان والإضاءة بصورة مختلفة وأكثر وضوحًا، وهو الشعور نفسه الذي تحدثت عنه آن هاثاواي عندما وصفت استعادة بصرها بأنها تجربة استثنائية.

آن هاثواي أحدث النجمات المصابات بمرض المياء البيضاء

وبعد الحديث عن العلاج، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن الوقاية من المياه البيضاء؟

مرض المياه البيضاء ليس كغيره من الأمراض يمكن الوقاية منه، وأوضحت دكتورة إيزابيل بكل وضوح أن أن الوقاية الكاملة ليست ممكنة دائمًا، خاصة في الحالات المرتبطة بالتقدم في العمر، لكن يمكن تقليل عوامل الخطر من خلال ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، والامتناع عن التدخين، والحفاظ على معدلات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية، واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

كما تنصح بإجراء فحوصات دورية للعين، خاصة بعد سن الأربعين، لأن الاكتشاف المبكر يساهم في متابعة الحالة والتدخل في الوقت المناسب قبل أن تؤثر على جودة الحياة.

خلاصة القول

تكشف قصة آن هاثاواي أن الأمراض لا تفرق بين نجم عالمي وشخص عادي، لكنها تؤكد أيضًا أن التشخيص الصحيح والعلاج المناسب قادران على إعادة الأمل من جديد. فبين سنوات من المعاناة الصامتة ولحظة استعادة الألوان المفقودة، تبقى رسالتها الأهم أن الاهتمام بصحة العين ليس رفاهية، بل خطوة أساسية للحفاظ على واحدة من أعظم نعم الحياة.