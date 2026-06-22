خاص "دوت الخليج": دانييل كيني تستعرض لقارئاتنا مزايا تغليف المشيمة على الصحة النفسية بعد الولادة

المشيمة دوت الخليج أحد أهم الأعضاء المؤقتة التي تتكوّن أثناء الحمل، وتعمل كخط الحياة بين الأم والجنين. وهي عضوٌ دائري مسطّح، يتكوّن داخل الرحم خلال الحمل، ويتصل بالجنين عبر الحبل السري.

وظيفتها الأساسية تغذية الجنين، تزويده بالأكسجين، التخلص من فضلاته، وإنتاج هرمونات تحافظ على الحمل. وتتنوع استخدامات المشيمة بين الطب التجديدي، التجميل، الصناعات الدوائية، وحتى بعض الممارسات الثقافية.

أولًا: الاستخدامات الطبية والعلاجية (الأهم والأكثر تقدمًا)

مصدر قوي الخلايا الجذعية: إذ تحتوي المشيمة على خلايا جذعية ميزنشيمية (MSCs) ذات قدرة عالية على التمايز إلى خلايا عظمية، غضروفية، دهنية، وحتى عصبية. هذه الخلايا منخفضة المناعة، ما يجعلها مناسبة للزراعة بين غير الأقارب دون رفض مناعي.

علاج أمراض خطيرة: تشير الأبحاث إلى إمكانية استخدام خلايا المشيمة في علاج سرطان الدم (اللوكيميا)؛ فقر الدم المنجلي (التلاسيميا)؛ الشلل الدماغي؛ السكري من النوع الأول وأمراض المناعة الذاتية.

إصلاح الأنسجة التالفة: فقد أظهرت خلايا المشيمة قدرةً على ترميم أنسجة القلب بعد الجلطات، إصلاح الغضاريف والعظام، دعم شفاء الحروق المزمنة وتجديد الأعصاب المتضررة.

الطب التجديدي والمواد الحيوية: فدمج خلايا المشيمة مع مواد حيوية مثل الهيدروجيل أو الزجاج الحيوي يعزز بقاء الخلايا واندماجها في الأنسجة المصابة.

ثانيًا: الاستخدامات الدوائية

إذ استخدمت شركات أدوية في اليابان، مستخلصات المشيمة لعلاج سن اليأس والتهابات الكبد المزمن.

ثالثًا: الاستخدامات في التجميل والعناية بالشعر

تُستخدم المشيمة الحيوانية (خصوصًا مشيمة الأغنام) في بعض منتجات العناية بالشعر، كريمات البشرة، والمقويات الصحية؛ لاحتوائها على بروتينات وهرمونات مثل البروجسترون والإستروجين.

تغليف المشيمة مع دانييل كيني المؤسسة لشركة بلاسنتا بلاس

بعد هذا العرض السريع للمشيمة واستخداماتها في مختلف المجالات، تُطالعنا اليوم تسميةٌ جديدة لا بدَ من التوقف عندها قليلًا: تغليف المشيمة؛ ما المقصود بها، وماذا يعني تغليف المشيمة؟

لمعرفة المزيد عن هذه التسمية، والإجابة على الأسئلة المطروحة آنفًا وغيرها من الأسئلة التي قد تكون تدور في رأسكِ الآن عزيزتي؛ تحدثنا إلى دانييل كيني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بلاسنتا بلسPlacenta Plus ، وهي شركة بريطانية متخصصة في تغليف المشيمة، انطلقت في الإمارات العربية المتحدة. عملت بلاسنتا بلس مع أكثر من 20,000 عائلة، وهي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تعتمد على المختبرات في تغليف المشيمة، وتُركَز على تقديم خدمة آمنة، احترافية وخالية من التوتر للأمهات الجدد.

شركة متخصصة في تغليف المشيمة، مقرها مختبر، تأسست على مبدأ توفير رعاية آمنة ومهنية وداعمة للأمهات بعد الولادة. بدأت رحلتها في هذا المجال من خلال تجربتها الشخصية بعد ولادة ابنتها الثانية، حيث عانت من اكتئاب ما بعد الولادة؛ تجربةٌ أثَرت بشكلٍ كبير على فهمها للصحة النفسية للأمهات والواقع الذي تواجههُ العديد من النساء بصمت.

وبتصميمٍ منها على تقديم الخدمة التي كانت تحتاجها بنفسها، أسست دانييل شركة "بلاسينتا بلس" التي ترتكز على السلامة، النظافة والطمأنينة. قبل إطلاق الشركة، كانت دانييل ربة منزل، واكتسبت خبرتها من خلال تدريبٍ متخصص يشمل مكافحة العدوى، نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، نظافة الأغذية، التدريب على تغليف المشيمة (IPEN)، والتجميل. ويقع عملها اليوم عند تقاطع الولادة، الحمل، الأمومة والصحة النفسية للأمهات، مع تركيزٍ خاص لمساعدة النساء على الشعور بالمعرفة، الدعم والتمكين في فترة ما بعد الولادة.

ومن خلال Placenta Plus، ابتكرت دانييل خدمة خالية من التوتر، مُصممة لجعل عملية تغليف المشيمة تُشعر الأمهات الجدد بالأمان، السلاسة والاحترافية.

شكرًا دانييل على اصطحابنا معكِ في رحلة التعرف على تغليف المشيمة؛ بدأت رحلتكِ مع بلاسنتا بلس من تجربة شخصية للغاية بعد الولادة. هل يمكنكِ إخبارنا كيف أثرت تجربتكِ الشخصية في التعافي بعد الولادة على رسالة العلامة التجارية؟

شكرًا على الاستضافة جمانة؛ بالفعل، كان تعافيَي بعد ولادة طفلي الثالث واستخدام حبوب المشيمة مختلفًا تمامًا عن تعافيَي في المرتين السابقتين. لم أخطط أبدًا لبدء مشروعٍ تجاري مع بلاسنتا بلس، ولكن عندما رأيتُ الفرق في تعافيَي، شعرتُ بضرورة تقديم هذه الخدمة للنساء الأخريات.

غالبًا ما نتحدثُ عن التعافي بعد الولادة من الناحية الجسدية، ولكن نادرًا ما نتطرقُ للجانب النفسي. ما الذي تشعرين أن الأمهات الجدد يحتجنَ إليه أكثر خلال فترة ما بعد الولادة؟

الأمهات بحاجة إلى الدعم النفسي من جميع الأفراد حولهنَ. فالتعامل مع التعافي الجسدي أمرٌ صعب، وإذا لم يتوفر الدعم، فإنه يُؤثر سلبًا على الحالة النفسية. أعتقدُ أنه من الضروري وجود تفهمٍ وتعاطف مع الأم الجديدة. في مجتمعنا اليوم، يُتوقع من الأمهات أن يعُدنَ إلى سابق عهدهنَ وأن يُؤدينَ حياتهنَ كما كنّ يفعلنَ من قبل. وتنتهي الكثير من الصداقات بسبب عدم فهم الدور الجديد الذي تلعبهُ الأم، كأن يُقال لها: "لا تستطيع مقابلتي في حصة البيلاتس الساعة السابعة صباحًا، لقد تغيرت منذ ولادة طفلها". يبدو أننا لا نُدرك حجم التغيير الهائل في حياة الأم الجديدة، ولا نُقدم لها الدعم اللازم خلال هذه المرحلة.

منتجات تحمل مشيمة الأم نفسها وتُساعدها في التعافي بعد الولادة

لا يزال تغليف المشيمة جديدًا على العديد من النساء في المنطقة. كيف تشرحينه بطريقة بسيطة ومُطمئنة لأم تكتشفه لأول مرة؟

تغليف المشيمة هو طريقةٌ طبيعية لموازنة الهرمونات والمساعدة على التعافي بعد الولادة. ونعتمدُ في هذه العملية على منهجٍ طبي دقيق، فيما تضمن إجراءاتنا أعلى معايير السلامة.

قارئات مجلة "دوت الخليج" هنّ نساءٌ يُقدّرنَ الصحة، الجمال والعناية الذاتية. كيف ترين تغليف المشيمة ضمن النقاش الأوسع حول صحة الأم والطفل بعد الولادة والتعافي؟

بالنسبة لي، يجب أن يكون تغليف المشيمة من أولى المواضيع التي تُناقش عند الحديث عن التعافي بعد الولادة. إنها الطريقة الأمثل والأكثر طبيعية للعناية بالجسم ودعمه بعد الولادة، ولكني أتفهم سبب تشكيك البعض فيها؛ إذ ما زال هناك حاجةٌ ماسة إلى مزيدٍ من التوعية حولها.

قد يكون هناك سوء فهم أو تردد بشأن تغليف المشيمة. ما أكثر الأسئلة أو المخاوف شيوعًا التي تطرحها الأمهات، وكيف تُجيبين عليها؟

السؤال الرئيسي الذي يطالعني هو: كيف أتأكدُ من عدم الخلط بين مشيمتي ومشيمة سيدة أخرى؟ مرة أخرى، كان هذا أحد مخاوفي عند البحث عن أخصائية؛ لهذا السبب أردتُ أن يكون عملي قائمًا على المختبر، وأن أعتمد الإجراءات الصحيحة حتى لا تقلق الأمهات بشأن هذا الأمر.

بلاسنتا بلس دوت الخليج الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي تُقدّم خدمة تغليف المشيمة في مختبرٍ معتمد. لماذا كان من المهم بالنسبة لكِ بناء الخدمة في بيئة مختبرية احترافية؟

لا يُمكن إجراء عملية تغليف المشيمة في الإمارات في المنزل على أي حال، لأن ذلك مخالف للقانون. لذا، كان الخيار الوحيد عند افتتاح فرعنا في دبي هو المختبر، وقد أعجبني كثيراً أن الدولة تتمتع بمعايير أمان عالية. سأظلُ أؤكد دائماً على أن المختبر هو المكان الوحيد المناسب لتغليف المشيمة.

ترغبُ نساء عديدات اليوم في زيادة المعرفة والتحكم بخيارات الولادة وفترة ما بعد الولادة. كيف تغيرت نظرة الأم العصرية إلى رعاية ما بعد الولادة على مر السنين؟

أشعرُ أن الكثير من النساء الآن يعدنَ إلى أساليب التعافي القديمة، مثل الراحة خلال الأسابيع القليلة الأولى، تجنب الزيارات، اللجوء إلى العلاجات الطبيعية، وما إلى ذلك.

تعتمد بلاسنتا بلس أعلى معايير السلامة في إنتاج حبوب ومنتجات تغليف المشيمة

بالإضافة إلى الحبوب، تقدم "بلاسنتا بلس" منتجات للعناية بالبشرة مُعززة بالمشيمة. ما الذي ألهمكِ هذا العنصر التجميلي والعناية بالبشرة، ولماذا يلقى رواجاً لدى الأمهات الجدد؟

أثناء تدريبي على حبوب المشيمة، اكتشفتُ أن المستشفيات كانت تبيعُ المشيمة لشركات مستحضرات التجميل لسنواتٍ عديدة، إلى أن تدخلت منظمات حقوق الإنسان. ففكرتُ: لمَ لا تُصنع مستحضرات التجميل من مشيمة الأم نفسها؟ من الواضح أن الجسم سيستجيبُ لها بشكلٍ أفضل؛ إذ تتمتعُ المشيمة بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة وفوائد علاجية، لذا كان استخدامها في مستحضرات التجميل منطقيًا.

دعمتِ أكثر من 20,000 عائلة وعملتِ مع أمهات معروفات في المملكة المتحدة. ما الذي تعلمتِه من هذه التجارب حول ما تبحث عنه النساء حقًا بعد الولادة؟

أعتقدُ أن لكل أمٍ جديدة عملتُ معها أسبابها الخاصة للاستعانة بنا، لكن جميعهنَ اشتركنَ في شيءٍ واحد: رغبتهنَ في التحكم بفترة تعافيهنَ بعد الولادة، وجعلها أكثر سلاسة.

بالنسبة للأم التي تستعدُ للولادة في الإمارات، ما الذي تحتاج لمعرفته عن التخطيط لفترة التعافي بعد الولادة بمزيد من العناية والدعم؟

أنصحها بالبحث جيدًا عن الخدمات المتاحة لمساعدتها ودعمها في فترة التعافي. وتُقدم الإمارات العديد من الخدمات المميزة في مجال الدعم في هذه المسألة الحيوية والمهمة في حياة النساء بالعموم.