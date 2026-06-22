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وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية

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وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 06:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالسيد يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في الأردن.

 

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى جميع المجالات. واكد خلال اللقاء تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة التي يمر بها، مشدداً على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مجدداً التأكيد على دعم مصر للتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ وضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة بسط سلطتها على كامل التراب الوطني. وشدد في هذا السياق على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، وأدان استهدافها المتكرر للمنشآت اللبنانية، وما يمثله ذلك من اعتداء على سيادة لبنان وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تثبيت الأمن وحصر السلاح.

 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن شكره وتقديره لمصر على جهودها المتواصلة في دعم لبنان، مؤكداً تطلع بلاده إلى استمرار الاستفادة من علاقات مصر المتميزة وثقلها الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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