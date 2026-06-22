هطول أمطار متوقعة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطـار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وحجة والمحويت.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعـد أحياناً على أجـزاء من مرتفعات لحج، والبيضاء، وأبين، وشبوة، وحضرموت وغرب كل من صنعاء، وعمران وصعدة وتشمل أجـزاء من سهل تهامة.
ونبه المركز المواطنين في المناطـق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هطول أمطار متوقعة في 7 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق