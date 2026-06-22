أخبار اليمن : هطول أمطار متوقعة في 7 محافظات

هطول أمطار متوقعة في 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطـار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وحجة والمحويت.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعـد أحياناً على أجـزاء من مرتفعات لحج، والبيضاء، وأبين، وشبوة، وحضرموت وغرب كل من صنعاء، وعمران وصعدة وتشمل أجـزاء من سهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين في المناطـق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.