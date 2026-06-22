تعب لا تفسره التحاليل الطبية.. اعرفي ما يحتاجه جسمك ليستردّ عافيته من جديد

الإرهاق من أكثر الأعراض المزعجة التي تحير نسبة ليست قليلة من النساء. فقد لا تظهر أي علامات واضحة تدل على وجود مشكلة صحية تفسر هذا الشعور المستمر بالتعب، كما قد تأتي نتائج التحاليل والفحوصات الطبية طبيعية تمامًا، رغم استمرار فقدان الطاقة والإحساس بالإجهاد دون سبب مفهوم. فلماذا إذًا تشعر بعض النساء بالإرهاق رغم أن نتائج التحاليل طبيعية؟ وما الأسباب الخفية التي قد تكون وراء هذا الشعور المستمر بالتعب؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن التعامل معه واستعادة النشاط والحيوية من جديد؟

الشعور بالإرهاق ليس دائمًا بسبب مشكلة صحية

"تحاليلكِ سليمة، لا يوجد ما يدعو للقلق"، قد تكون هذه الجملة من أكثر العبارات التي تربك المرأة وتزيد حيرتها. فبينما تشعر بعض النساء أن شيئًا ما ليس على ما يرام، يخبرهن الطبيب بأن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية طبيعية، وأنه لا يوجد سبب صحي واضح يدعو للقلق.

ولا أبالغ إن قلت إن هذا الشعور تعيشه كثير من النساء أكثر مما نتصور. فالإرهاق لا يرتبط دائمًا بمرض عضوي واضح أو بنتيجة تحليل غير طبيعية، بل قد يكون رسالة يبعثها الجسم والعقل معًا للتعبير عن ضغوط متراكمة أو احتياجات لم يتم تلبيتها منذ فترة طويلة.

وفي الوقت الذي تركز فيه كثير من النساء على البحث عن سبب طبي مباشر للتعب، قد تغيب عن أذهانهن عوامل أخرى لا تقل أهمية، مثل الضغوط النفسية، والإجهاد الذهني، وسوء جودة النوم، وتحميل النفس أكثر مما تحتمل من مسؤوليات يومية. ولهذا فإن فهم الأسباب الخفية للإرهاق قد يكون الخطوة الأولى نحو استعادة النشاط والحيوية من جديد.

هل تعني التحاليل الطبيعية أن الجسم بخير تمامًا؟

التحاليل الطبية أداة مهمة لتقييم الحالة الصحية، لكنها لا تروي دائمًا قصة تعب الجسد كاملة. فقد تكشف الفحوصات عن مستويات السكر والحديد والفيتامينات ووظائف الأعضاء المختلفة، لكنها لا تقيس حجم الضغوط النفسية، ولا جودة النوم، ولا الإرهاق الذهني الناتج عن المسؤوليات اليومية.

لذلك قد تكون النتائج ضمن المعدلات الطبيعية، بينما لا تزال المرأة تعاني من استنزاف حقيقي يؤثر في طاقتها وحيويتها وقدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ما الذي يجعل المرأة تشعر بهذا التعب الشديد رغم سلامة التحاليل الطبية؟

تجيب د.أميرة داوود دكتوراة صحية نفسية جامعة سيلينس إنجلترا- علاج شعوري وعلاج بالطاقة الحيوية، توجد أسباب عديدة تقف وراء ذلك أبرزها ما يلي:

الإرهاق النفسي

الإرهاق النفسي هو السبب الذي لا يظهر في التحاليل، فمن أكثر الأسباب شيوعًا وراء الشعور بالتعب المستمر وجود ضغط نفسي مزمن. فالمرأة بطبيعتها تؤدي أدوارًا متعددة في الوقت نفسه؛ فهي زوجة وأم وموظفة أو ربة منزل، وتحاول باستمرار أن توازن بين تلبية احتياجات الجميع.

ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الضغط المتواصل إلى: انخفاض مستويات الطاقة، صعوبة التركيز، الشعور بالإرهاق منذ بداية اليوم، فقدان الحماس للأنشطة اليومية، اضطرابات النوم. ورغم أن التحاليل قد تبدو طبيعية، فإن العقل والجهاز العصبي قد يكونان في حالة استنفار مستمرة تستنزف طاقة الجسم.

الحمل الذهني

الحمل الذهني نوع من الإرهاق، وعبء آخر لا تتذكره النساء عند التفكير في أسباب الشعور بالإرهاق رغم سلامة التحاليل والفحوصات الطبية. فكثير من النساء يحملن على عاتقهن قائمة طويلة من المهام والمسؤوليات دون منح أنفسهن الرعاية اللازمة لهم لاستكمال المسيرة.

ضعف جودة النوم

وهذا النوع من التعب لا تكشفه التحاليل، لكنه قد يكون من أكثر أنواع الإرهاق تأثيرًا في جودة الحياة. يجب أن تعلم جميع النساء أن جودة النوم أهم من عدد ساعاته، مثلًا: قد تنامين ثماني ساعات كاملة، ومع ذلك تستيقظين مرهقة. والسبب أن جودة النوم لا تقل أهمية عن عدد الساعات. فالنوم المتقطع أو النوم المصحوب بالقلق والتفكير الزائد لا يمنح الجسم فرصة حقيقية لاستعادة نشاطه.

ومن العوامل التي تؤثر في جودة النوم: استخدام الهاتف قبل النوم، التوتر والقلق، اضطرابات النوم، تناول الكافيين في وقت متأخر، الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، الإرهاق العاطفي واستنزاف المشاعر. عندما تمنحين الجميع من وقتكِ واهتمامكِ ودعمكِ العاطفي، وتنسين نفسكِ في المقابل، فقد تصلين إلى مرحلة من الإرهاق العاطفي تشعرك بأعراض مرضية تثير قلقك بشأن صحتك الجسدية.

قلة الحركة قد تسبب التعب

الخمول وقلة النشاط البدني من الأسباب التي تزيد الشعور بالإرهاق. فالحركة المنتظمة تساعد على: تحسين الدورة الدموية، رفع مستويات الطاقة، تحسين المزاج، تعزيز جودة النوم. ولهذا فإن الجلوس لساعات طويلة يوميًا قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب حتى مع غياب أي مشكلة صحية واضحة.

النظام الغذائي غير المتوازن

حتى إذا كانت نتائج التحاليل ضمن المعدلات الطبيعية، فإن الاعتماد على الوجبات السريعة أو الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية قد يؤثر في مستويات الطاقة.

توجد الكثير من العادات الغذائية التي قد تزيد الشعور بالإرهاق مثل

تخطي وجبة الإفطار.

الإفراط في السكريات.

عدم تناول كمية كافية من البروتين.

قلة شرب الماء.

الاعتماد على الكافيين بدلًا من الغذاء المتوازن.

التغيرات الهرمونية عند المرأة

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في مستويات الطاقة والمزاج. فبحسب د.أمينة العسلي اختصاصية أمراض النساء، قد تشعر المرأة بالتعب قبل الدورة الشهرية حيث تؤثر التغيرات الهرمونية في الطاقة والمزاج والنوم. وتحدث نفس التقلبات كما في فترة ما بعد الولادة، وذلك نتيجة للعديد من التغيرات الجسدية والنفسية الكبيرة وقلة النوم.

أيضًا مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إذ قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى التعب واضطرابات النوم وتقلبات المزاج.

الاكتئاب

القلق والاكتئاب لا يظهران دائمًا في صورة حزن واضح أو نوبات بكاء. بل قد يكون العرض الأساسي لدى بعض النساء هو التعب المستمر، فقدان الطاقة، ضعف التركيز، اضطرابات النوم، الشعور بثقل المهام اليومية. ولهذا ينبغي عدم إهمال الجانب النفسي عند البحث عن أسباب الإرهاق المزمن.

متى يحتاج الإرهاق إلى تقييم طبي شامل؟

رغم أن التعب قد يكون مرتبطًا بعوامل نفسية أو سلوكية، فإن بعض الأعراض تستدعي مراجعة الطبيب، مثل:

فقدان الوزن غير المبرر.

ضيق التنفس.

الدوخة المتكررة.

الخفقان المستمر.

الألم المزمن.

الإرهاق الشديد الذي يزداد مع الوقت.

كيف تستعيدين طاقتكِ من جديد؟

إذا كنتِ تشعرين بالإرهاق رغم أن نتائج التحاليل طبيعية، فقد تساعدكِ هذه الخطوات:

امنحي النوم أولوية حقيقية، احرصي على النوم المنتظم وتقليل المشتتات قبل موعد النوم.

خففي الحمل الذهني، لا تحاولي القيام بكل شيء بمفردكِ، واسمحي للآخرين بمشاركتكِ المسؤوليات.

مارسي النشاط البدني، عليكِ بالمشي لمدة 20 أو 30 دقيقة يوميًا فقد يحدث فرقًا ملحوظًا في تخفيف حدة أعرض التعب والإرهاق التي تشعرين بها.

اهتمي بصحتكِ النفسية، وخصصي وقتًا لنفسكِ، وعبري عن مشاعركِ، واطلبي الدعم عند الحاجة.

عليكِ بتعديل نمط حياتكِ بالكامل، فأحيانًا لا يكون الحل في دواء جديد، بل في إعادة ترتيب أولوياتكِ والعناية باحتياجاتكِ الأساسية.

ختامًا، وما يجب التأكيد عليه، هو أن شعور بعض النساء بالإرهاق رغم أن نتائج التحاليل طبيعية ليس دائمًا مؤشرًا على مرض عضوي واضح. ففي كثير من الأحيان يكون السبب مزيجًا من الضغوط النفسية، والإجهاد الذهني، وضعف جودة النوم، والتغيرات الهرمونية، واستنزاف الطاقة العاطفية. لذلك لا تهملي هذا الشعور أو تتعاملي معه على أنه أمر طبيعي يجب التعايش معه. فالإرهاق المستمر رسالة خطيرة من جسمكِ تستحق الإنصات إليها بعناية لتحقيق سلامتك النفسية ثم الجسدية تباعًا.

مع خالص تمنياتي لكِ ولجميع النساء بالصحة والمعافاة الدائمة