توقعات برج الجوزاء لشهر أغسطس2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر أغسطس 2024

هذا شهر الحركة والفعاليات الكثيرة، وربما يحمل إليك أوساط اجتماعية واسعة أو أسفار وعلاقات جديدة تدخل حياتك، وذلك بوجود الشمس ببرج الأسد الناري؛ مما يجعلك أقرب لتحقيق بعض الأهداف، وربما تحقق انتشار وشهرة بمجال من المجالات.

ولكن بتراجع كوكب عطارد، والذي يمثل حاكم برجك ربما تواجه بعض الإشكالات العائلية، أو تعاني من ظروف بيتية متعبة، كأن تضطر لبعض الإصلاحات؛ مما يتطلب نفقات طارئة، فهذا التراجع يشير لبعض التأجيل أو الأعطال أو حتى الغموض بالأجواء، وربما سوء تفاهم بحياتك اليومية، أهدأ وكن إيجابياً ولا تتسرع بإجراءات بهذا الوقت خاصة إذا كانت متعلقة بعملية عقارية أو انتقالية، فالزهرة بنفس الموقع تشير لتغييرات محتملة وارباكات على هذا الصعيد.

إذا كنت تبحث عن استقرار، فربما تتدخل العائلة بموضوعك العاطفي، وقد تتاح لك فرصة ارتباط عن طريق أطراف مقربة. في هذا الشهر عليك الانتباه من التسرع والاندفاعات بقراراتك فالمريخ يمنحك القوة الجرأة، ولكن قد يجعلك تخسر أشخاصاً بسبب مواجهات قوية،

بولادة قمر ببرج الأسد تهتم بموضوع دراسي أو تعليمي كأن تخضع لدورة تدريبية، أو تتعلم اختصاصاً جديداً، وربما يتعلق بسيارة أو قرار بقضية سفر بعيد، البعض قد يتم له لقاء مع أشخاص مقربين ربما من الأهل أو الأخوة بعد فترة غياب وانقطاع.

أما عن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، والتي تتراكم خلالها مسؤولياتك العائلية لأجل بعض الإجراءات الضرورية والتغييرية، انتبه عزيزي الجوزاء لهذا الواقع، والذي يمكن أن يشغلك أيضاً ببعض الظروف الصحية، والتي تتطلب نفقات أو مصاريف زائدة.

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