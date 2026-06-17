الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وسجلت معظم البورصات الأوروبية الرئيسية أداء إيجابيا، واختتم المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا في جلسة أمس الاثنين.
وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.6 في المئة، تلتها الشركات الصناعية بزيادة ناهزت 1 في المئة، في حين تخلف قطاعا التكنولوجيا والاتصالات عن الركب، مسجلين تراجعا بنسبة 1.68 في المئة و1.75 في المئة على التوالي.
وجاءت المكاسب الأوروبية في إطار انتعاش أوسع نطاقا للأسواق العالمية بدعم من انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط.
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