بعثة منتخب مصر تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح في معسكر المونديال في الولايات المتحدة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 01:24 صباحاً - احتفلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقيمة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعيد ميلاد قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويلتقى منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، نظيره منتخب نيوزيلندا، فى الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل، الموافق يوم 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وسادت أجواء من البهجة والفرحة العارمة بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، الذين حرصوا على إعداد مفاجأة خاصة للنجم المصري داخل مقر الإقامة، وتقطيع "التورتة" وسط الأغاني والتهاني، تقديراً لمسيرته الحافلة ودوره القيادي الكبير مع الفراعنة في المعترك العالمي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب المصري على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً تظهر جانباً من الاحتفالات الدافئة، والتي عكست حجم الترابط والروح الأسرية العالية بين جميع عناصر البعثة، وظهر محمد صلاح في لقطات مميزة وهو يتبادل الضحكات والتهاني مع زملائه اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مما يوضح الأثر الإيجابي الكهير لهذه المناسبة في رفع الروح المعنوية للفريق قبل خوض غمار المباريات الحاسمة في دور المجموعات بالمونديال.

نتيجة منتخب مصر أمام بلجيكا

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، تقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67 من زمن اللقاء

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد نيوزيلنداعبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مواعيد منتخب مصر في كأس العالم

يتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.