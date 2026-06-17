إطلاق البوستر الرسمي لمسرحية "خيال مريض" بطولة هشام ماجد تشهد الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة انطلاق عرض مسرحية خيال مريض للنجم هشام ماجد التي تستعد لاستقبال الجم إقرأ المزيد

تشهد الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة انطلاق عرض مسرحية "خيال مريض" للنجم هشام ماجد، التي تستعد لاستقبال الجمهور ضمن موسم العروض الصيفية، بعدما كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي للعمل، في خطوة زادت من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل المسرحية المنتظرة.

أُعلن عن البوستر الدعائي الرسمي لمسرحية "خيال مريض" تمهيدًا لانطلاق عروضها على أحد مسارح منطقة الشيخ زايد. ومن المقرر أن تستمر عروض المسرحية خلال موسم الصيف وحتى نهاية العام، ضمن خطة تستهدف تقديم تجربة كوميدية مختلفة للجمهور.

وجاء الكشف عن البوستر ليمنح المتابعين لمحة أولية عن أجواء العمل، الذي يراهن على الكوميديا الممزوجة بالأحداث النفسية في إطار درامي غير تقليدي.

يظهر هشام ماجد خلال أحداث المسرحية بشخصية الدكتور طه، وهو طبيب يعتمد أسلوبًا استثنائيًا في التعامل مع المرضى، حيث يستخدم الدراما كوسيلة علاجية لمحاولة حل أزماتهم النفسية ومشكلاتهم المختلفة.

وتقود هذه الفكرة إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الساخرة، التي تنشأ نتيجة تداخل الواقع بالخيال داخل جلسات العلاج، ما يمنح العمل طابعًا مميزًا يجمع بين الضحك والطرح النفسي في الوقت نفسه.

يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين إلى جانب هشام ماجد، إذ تضم كلاً من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الفنية الأخرى.