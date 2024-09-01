توقعات برج الحمل لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر سبتمبر 2024

لا تستعجل اي شيء بهذا الشهر وكن واعياً لكل ما يحدث حولك يا عزيزي، قد تراودك شكوك كثيرة وظنون بمجالك العملي وحتى بأوضاعك الشخصية، فأمورك المهنية متطلبة وضاغطة، وقد تشعر بتقلبات كثيرة ما بين تقدم وتراجع، ويلعب العامل النفسي دوراً كبيراً بأفكارك وأحكامك ونظرتك للأمور والأشخاص، من الوارد أن تتراجع بعض الظروف والطموحات، وتضطر لتكثيف جهودك، وربما تبرير بعض التصرفات والقرارات التي اتخذتها، قد يحصل بعض الإجراءات الإدارية بمحيطك عملك كأن تتسلم مهام جديدة، أو تشغل مكاناً وموقعاً مختلفاً، أو تخضع لبعض الشروط الجديدة.

الزهرة بالميزان تشير لبعض الفرص العاطفية والعلاقات الجديدة وإذا كنت خالياً، فربما تذهب لارتباط متسرع أو لقرار نهائي يحسم فترة من المماطلة والجدل، علاقة جديدة تنشأ بهذا الشهر فلا تحرق مراحلها وتذكر أن للوقت كلمة ورأي ببعض الأحيان.

أما بالنسبة للمرتبطين، فقد تواجه بعض المتاعب بأوضاعك الزوجية والعائلية، وقد تطرأ بعض التدخلات والضغوط التي تؤثر سلباً على علاقتك مع الزوج أو الشريك بسبب أهل أو ظروف منزلية وصحية أيضاً.

الكواكب متراجعة؛ مما يجعلك تعيد النظر باحتياجاتك الفعلية وعدم ترحيبك بالاستمرار مع أشخاص غير كفؤ، ولا يلبّوا حاجتك للاستقرار والأمان، ففي خسوف القمر بالحوت قد تتخلى عن أشخاص، وتلجأ لتغيير عميق قد يتعلق بفكرة سفر أو هجرة.

أمور المال ترتبط هذا الشهر بأوضاعك العاطفية، وقد يكون للشريك دور مهم بهذا المجال. لن يخلو هذا الشهر من تقلبات ومسؤوليات، وربما مفاجآت تخص أولاد أو عقار.

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