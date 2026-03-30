المشاط تحصل على جائزة التميز في القيادة من شبكة النهضة الأفريقية (ARDN) بنيويورك

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 10:06 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، حصولها على جائزة القيادة الأفريقية من شبكة النهضة الأفريقية (ARDN)، وهي المؤسسة الدولية التي تُعد واحدة من أبرز المنصات التي تعمل على ربط قارة أفريقيا بجالياتها حول العالم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة تماشيًا مع رؤية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التكريم يعكس التزام المشترك بدعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات من أجل التنمية، ودعم التكامل الإقليمي بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063، والأهداف الأممية العالمية.

وعبرت عن فخرها بالحصول على هذه الجائزة إلى جانب نخبة متميزة من القادة ورؤساء الدول ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أننا نستمد الإلهام على المستويين الشخصي والمهني من العديد من قيادات قارة أفريقيا، مشددة على أن بناء جسور قوية للتعاون بين دول قارة أفريقيا يُشكل أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المنشورة استنادًا إلى مصيرنا المشترك.

