النجوم في افتتاح الدورة الـ 15 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية افتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته الخامسة عشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة ع إقرأ المزيد

افتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته الخامسة عشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني في معبد الأقصر وسط حضور لافت لنخبة من نجوم وصناع السينما من مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخري، ومن بينهم يسرا، ومحمود حميدة، وخالد الصاوي، وريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج خالد يوسف والفنانين حمزة العيلي، محسن منصور، أحمد فتحي، حسام داغر، صبري فواز، سلوي محمد علي، كريم قاسم، وداني كوياتي، ونتشافيني وا لورولي،

قدم المهرجان الفنانة ياسمين الهواري بمشاركة الإعلامية السودانية تسنيم رابح، وألحان موسيقي وإخراج الحفل لهيثم الخميسي .

عرض في بداية الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الراحل يوسف شاهين، استعرض مسيرته الفنية، وتضمن شهادات لعدد من النجوم الذين عاصروه، من بينهم محمود حميدة ومحسن محيي الدين، وسيف عبد الرحمن، وفي كلمته أكد الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة علي أهمية هذه الدورة وأهمية ما تحتويه من مضمون يتمثل في تكريمات وندوات وأفلام.

وشهد الحفل احتفاء خاصا بالمخرج الراحل داود عبد السيد، حيث أعلن المهرجان إطلاق مسابقة جديدة للسيناريو وسينما المؤلف تحمل اسمه، بعضوية لجنة تحكيم تضم عبد الرحيم كمال وناصر عبد الرحمن ووسام سليمان. كما تسلم كل من أنسي أبو سيف وأرملة المخرج الراحل درع تكريمه، وأُعلنت جوائز مسابقة سيناريو داوود عبد السيد، حيث حصل فيلم "الأفيال" لعامر أحمد على شهادة تقدير، وفاز سيناريو “ماء وحب” لماجد عطا أبو سنة، بينما حصد فيلم “احتياج” للسيناريست وفاء صلاح جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

كما أعلنت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة عشرة لأرواح عدد من كبار صناع السينما الذين رحلوا مؤخرا، المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينة، والممثلة الجزائرية بيونة، إلى جانب الناقد المصري فاروق عبد الخالق، حيث تسلم الإهداء هشام منصور، والمخرج المالي سليمان سيسيه.

وفي سياق الاحتفاء باسم يوسف شاهين، ألقت يسرا كلمة أكدت فيها فخرها بالمهرجان، مشيرة إلى أنها حضرت أول دورة له، وأن علاقتها بيوسف شاهين تمثل جزءا مهمًا من مسيرتها الفنية التي تمتد إلى 50 عاما، مؤكدة أن شاهين كان عاشقًا لمصر ولن يتكرر في تاريخ السينما.