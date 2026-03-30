عمرو سعد يعتذر عن تصريح "الأعلى مشاهدة" اعتذر النجم عمرو سعد عن تصريحه السابق بأنه الأعلى قيمة تسويقية ومشاهدة بمسلسل إفراج الذي خاض به سباق رمضان إقرأ المزيد

اعتذر النجم عمرو سعد عن تصريحه السابق بأنه الأعلى قيمة تسويقية ومشاهدة بمسلسل "إفراج"، الذي خاض به سباق رمضان 2026.

وقال عمرو سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "بعتذر إني أعلنت ده لإني حسيت بعدها إني مكانش المفروض أتكلم في ده ... عمرو سعد مش المفروض يقولها لإن أنا مش بطل سوشيال ميديا".

وأضاف عمرو سعد: "نسب المشاهدة بتعرفها كل وكالات الإعلان والمحطات لكن لا تعلن للجمهور معرفش ليه. أنا إتكلمت لإن كان عندي تحدي ذاتي، بعد 10 سنين من مخاطبة الجماهير العريضة البسيطة بنوع معين من عناصر النجاح قلت عايز أرجع للكلاسيكيات زي "الضوء الشارد" و"ليالي الحلمية"، الدراما والتمثيل فقط".

أوضح عمرو سعد أنه وضع لنفسه تحديا فنيا في رمضان قائلا: "في مسلسل "إفراج" قررت أتمرد على نفسي وكان في مخاطرة، وقيل لي وشوفت الأرقام إنه حقق نسب مشاهدة هائلة مع شرائح مختلفة، لكن ميصحش أقول كده".

يذكر أن مسلسل "إفراج" مستوحى من أحداث حقيقية، سيناريو وحوار أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، عمر السعيد، سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون، بسنت شوقي، صفوة، علاء مرسي.