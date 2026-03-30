مكملات غذائية احذر تناولها مع القهوة

كثراً ما يخلط الناس بين القهوة والمكملات الغذائية، لكن تقارير صحية حديثة تحذر من أن هذا الجمع قد يقلل فعالية بعض العناصر الأساسية في الجسم.

وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن القهوة تحتوي على مركبات مثل التانينات والبوليفينولات، إلى جانب الكافيين، ما قد يؤثر على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن أو يزيد من فقدانها عبر البول.

وتشير البيانات إلى أن الحديد يأتي في مقدمة العناصر المتأثرة، إذ يمكن أن تقلل القهوة من امتصاصه بشكل ملحوظ عند تناولهما معًا، ما قد يؤثر على علاج نقص الحديد. ويوصي الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما.

كما قد تؤثر القهوة على الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C ومجموعة فيتامين B، حيث يعمل الكافيين كمدر خفيف للبول، ما قد يسرّع طرح هذه الفيتامينات خارج الجسم.

وتوضح النتائج أن القهوة قد تتداخل أيضًا مع امتصاص فيتامين D والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام، إذ قد تقلل من نشاط المستقبلات المسؤولة عن امتصاص فيتامين D، كما تزيد من فقدان الكالسيوم.

وفي السياق نفسه، قد ترتبط القهوة بانخفاض امتصاص معادن أخرى مثل المغنيسيوم والزنك، نتيجة ارتباطها بمركبات القهوة، ما يحد من استفادة الجسم منها.

أما الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، فيتأثر بشكل مباشر بالكافيين، حيث تعمل القهوة على تقليل تأثيره، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم إذا تم تناولهما في وقت متقارب.

ورغم هذه التداخلات، يشير التقرير إلى أن المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في توقيت تناولها. إذ يمكن تقليل التأثيرات السلبية عبر الفصل بين القهوة والمكملات الغذائية لعدة ساعات. ورغم ذلك، فإن القهوة تظل جزءًا من نمط حياة صحي لدى كثيرين، لكن تنسيق توقيت تناولها مع المكملات قد يكون عاملًا حاسمًا لضمان تحقيق الفائدة الغذائية الكاملة.