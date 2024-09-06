توقعات برج السرطان لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج السرطان لشهر سبتمبر 2024
برج السرطان بهذا الشهر تسيطر على الأمور، وتتجاوب معك الأحداث والظروف، وتدعمك بكثير من الأوقات، فدخول المريخ لبرجك من تاريخ 4 يطفي على شخصيتك القوة الشجاعة القدرة على المواجهة والحسم وأيضا الشمس وعطارد ببرج العذراء كواكب داعمة لنشاط استثنائي وحركه متواصله وسفر وتنقلات ونشاط ذهني مميز.
قد تتلقى عرضاً جديداً أو فرصة مهنية جديدة بهذا الشهر وممكن ان تكون أكثر نشاطا، وأن تكون تحت الضوء سواء بتعاملك مع وسائل التواصل الاجتماعي أو بتجارتك أو ربما بترويج لأفكار ومنتجات بهذه الفترة تكون لصالحك.
الخسوف الحاصل ببرج الحوت وولادة القمر ببرج العذراء عوامل داعمة لك، فإذا كنت على سفر حاول ان ترتب أوراقك بشكل دقيق. تتحسن أحوالك المادية بهذا الشهر، وقد تفكر بقلب صفحة أو تغيير عمل أو مكان منزل أو إقامة أو ربما تتعامل بمواضيع لها علاقة بمركبة أو سيارة سواء ببيع أو شراء أو تغيير.
قد يكون الوضع العائلي والعاطفي أقل حظا لوجود كوكب الزهرة ببرج الميزان فقط تحدث بعض التغييرات أو التعديلات بمنزلك أو بعلاقاتك العائلية، أو تثار نقاشات لها علاقة بأمور مالية ربما مواضيع ميراث أو قسمة أملاك أو أموال، ولكن شبح الماضي قد يخيم على الأجواء بهذا الشهر وخاصة إذا تم لقاء لك مع حبيب سابق أو شخص قديم قد تحدث بعض المواجهات أو المعاتبات أو ربما تشعر بحنين أو بأسف، ولكن لن تستطيع الهروب من ظروفك العائلية، والتي تستحوذ الكثير من اهتمامك، فقد تحاول تصحيح بعض الأخطاء الماضية اعتبارا من تاريخ 9، وتطرح قضيه سفراً بعد عرقلة طويلة بهذا الشهر حاول عزيزي السرطان ألا تسمح لأحد باستغلالك عاطفيا أو حتى ماديا.
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