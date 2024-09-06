توقعات برج الأسد لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الأسد لشهر سبتمبر 2024
برج الأسد وأخيرا تطل على مشهد فلكي جميل عزيزي مولود الأسد، والذي يبشرك بالأخبار الجيدة والمساعدات، وربما تستطيع إتمام صفقة، أو تشغل مركزاً أو موقعاً أو ربما تصل لهدف طالما انتظرته تتعزز بهذا الشهر أوضاعك المالية، وتقوم بتغييرات بالعمل، وربما تنقلات وبعض الأسفار لديك رغبة قوية باستقطاب الفرص، وتعلن عن جديد.
الفرص المالية تكثر، وقد تفرح لمصدر جديد للدخل أو مورد مالي اعتبارا من تاريخ 9 أيلول ربما تسافر من أجل العمل، وتعمل على تسوية أوضاع مالية أو مواضيع عالقة، وتنهي عملية بيع أو شراء أو قضيه قانونية كوكب الحب كوكب الزهرة ببرج الميزان يدللك ويعطيك المزيد من الفرص العاطفية تكبر شعبيتك، وتكثر جاذبيتك وتفرح لأخبار ولقاءات تتنوع العلاقات، وتستمتع بمغازلات كثيرة بدون التزام جدي المرتبطين من مواليد برج الأسد قد تتاح لهم مصالحات وإزالة لبعض الخلافات السابقة. أما تراجع أورانوس كوكب الحب الخاص فيك، فقد يطرح بعض المفاجآت على صعيدك العاطفي ربما عوده لزوج أو حبيب سابق أو ربما علاقة أو قرارات مفاجآت تتخذها.
الأوضاع العائلية تحتاج منك لإعادة ترتيب، وربما البعض من مواليد الأسد يلتقون بأفراد عائلة بعد غياب ولكن لا أستطيع ان أتجاهل بعض المسؤوليات التي تحتم عليك تحملها بمجالك العائلي.
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