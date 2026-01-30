حظك الأسبوع الأول من فبراير2026 في الحب والعمل والصحة

خلال هذا الأسبوع، قد تلوح فرص مهنية جديدة، أو تقوم بإعادة تنظيم جدولك اليومي بما يناسب متطلبات المرحلة.. هذا ما تخبر به الأبراج بعض الأشخاص حول حظهم خلال هذا الأسبوع. تعرّف على توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من خلال متابعة قراءة السطور التالية.

تشير حركة عدة كواكب في بيتك الحادي عشر إلى مرحلة مليئة بالحيوية الاجتماعية والمهنية يا برج الحمل، حيث يزداد شغفك بالعمل الجماعي وبناء شبكات جديدة تدعم طموحاتك المستقبلية. تميل خلال هذه الفترة إلى البحث عن فرص تُتيح لك التعاون مع فرق مختلفة، سواء داخل مؤسستك أو خارجها. إذا كنت تبحث عن عمل، فإن الأجواء مشجعة للتقدم إلى أكثر من جهة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والقطاع المالي والبحث العلمي، أو المؤسسات المرتبطة بالابتكار والفضاء.

ستشهد مشاركاتك في المشاريع الجماعية توسعًا ملحوظًا، مع نقاشات مثمرة واجتماعات حضورية وافتراضية تهدف إلى تحسين وضعك المالي. قد تظهر خلافات مهنية عابرة، لذا يُنصح بالمرونة وعدم فرض الرأي. رغم كثرة الفرص، تجنب المجازفات السريعة، واهتم بصحتك، فقد تظهر متاعب بسيطة تتطلب الراحة.

مع عبور عدة كواكب في برج الدلو، يصبح بيتك العاشر، المرتبط بالعمل والسمعة المهنية، محور تركيزك الأساسي خلال الأسابيع المقبلة يا برج الثور. ستدخل مرحلة دقيقة تشهد فيها تحولات واضحة في دورك الوظيفي، وقد تُفتح أمامك مناقشات تتعلق بالترقية أو تولّي مسؤوليات قيادية جديدة. الاجتماعات الرسمية، والتقييمات، والقرارات المصيرية ستكون حاضرة بقوة، خاصة مع شخصيات ذات نفوذ، ما يجعل تأثير هذه المرحلة طويل الأمد على مسارك المهني.

ورغم وجود فرص واعدة، فإن حساسية التوقيت تفرض عليك الحذر في كل تصرف أو قرار. أي خطأ بسيط قد ينعكس على صورتك العامة. في المقابل، ستمتد هذه التحولات إلى حياتك الشخصية، حيث تصبح أكثر حزمًا في تحديد أدوارك وحدودك. قد تبرز أحداث منزلية مهمة، مع بعض المتاعب الصحية الخفيفة الناتجة عن الضغط، لكنها ستكون مؤقتة وقابلة للاحتواء.

تشير حركة الكواكب عبر بيتك التاسع إلى فترة مثمرة على صعيد السفر، والتعليم، والتوسع الفكري والروحي يا برج الجوزاء. قد تُتاح لك فرص لرحلات بعيدة، أو تعاون مع جهات خارجية، أو حتى الانتقال إلى بيئة جديدة كليًا. تميل خلال هذه المرحلة إلى تطوير مهاراتك، سواء عبر التسجيل في دورات تدريبية، أو التعلم الذاتي، أو خوض تجارب معرفية جديدة.

قد تشارك في امتحان، أو ورشة عمل دولية، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، ما يفتح أمامك آفاقًا مختلفة. بالنسبة لمن يعملون في مجالات الكتابة أو النشر، قد يظهر شخص داعم مستعد لمنح أعمالهم فرصة حقيقية. أيضًا، قد تجد نفسك في نقاشات حساسة مع مرشدين أو شخصيات أبوية، تتطلب منك الحكمة وتقبّل وجهات النظر المختلفة دون تصعيد.

تنشط بيوت المال والعلاقات الاجتماعية معًا، ما يجعل هذه الفترة دقيقة ماليًا واجتماعيًا. تحرّك الكواكب في بيتك الثامن يفرض عليك إدارة أموالك بحذر شديد، خاصة إذا كنت مرتبطًا بحسابات أو التزامات مشتركة يا برج السرطان. من الضروري أن تكون شفافًا مع الشريك المالي، وأن تُراجع تفاصيل القروض، والضرائب، وخطط الادخار أو التقاعد، مع احتمال إعادة هيكلتها بما يناسب المرحلة المقبلة.

في الوقت نفسه، يؤثر المريخ على بيتك الحادي عشر، فيزيد من وتيرة تفاعلك مع الأصدقاء والمجموعات. قد تنضم إلى دوائر جديدة تشكّل مصدر دعم مهم لك، وتدفعك لاتخاذ خطوات جريئة نحو أهدافك المستقبلية. رغم الحماس، احذر من العصبية الزائدة، لأنها قد تُسبب توترات غير ضرورية في صداقاتك إذا لم تُحسن ضبط ردود أفعالك.

تشير حركة عدة كواكب عبر برج الدلو الهوائي إلى أن علاقاتك الشخصية والشراكات المهنية ستكون في صدارة المشهد خلال هذه الفترة يا برج الأسد. ستصبح أكثر وعيًا بطبيعة تفاعلاتك مع الآخرين، سواء في العلاقات العاطفية أو الاتفاقات الرسمية. إذا كنت تمر بتجربة انفصال أو توتر عاطفي، فهذه مرحلة حساسة نفسيًا، ويُفضّل تأجيل أي قرارات مصيرية حتى تهدأ الأجواء. أما العزاب، فقد تُفتح أمامهم فرص تعارف جديدة، لكن الدقة في الاختيار ضرورية لتجنب الاندفاع.

في الوقت نفسه، يؤثر المريخ على بيتك العاشر، ما يدفعك لاتخاذ قرارات مهنية جريئة، كالتقديم لوظيفة جديدة، أو تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع خاص. فقط، احذر من التسرع أو إهمال التفاصيل، فقد تظهر منافسة قوية ومسؤوليات إضافية. صحيًا، قد تشعر بإجهاد أو متاعب بسيطة بسبب الضغوطات.

تُنشّط الكواكب بيتك السادس، المرتبط بالعمل اليومي والصحة، ما يؤدي إلى زيادة واضحة في حجم المهام والمسؤوليات. قد تشعر بالتعب نتيجة ضغط الروتين، خاصة مع توتر محتمل في علاقاتك مع زملاء العمل. من الأفضل التركيز على إنجاز مهامك والابتعاد عن الدخول في نقاشات جانبية أو صراعات تتعلق بسياسات العمل.

في المقابل، قد تلوح فرص مهنية جديدة، أو تقوم بإعادة تنظيم جدولك اليومي بما يناسب متطلبات المرحلة. صحيًا، تلفت هذه الفترة الانتباه إلى أهمية النظام الغذائي، خاصة ما يتعلق بالجهاز الهضمي. قد تميل إلى تجربة نظام غذائي جديد أو إدخال روتين رياضي مختلف، ما ينعكس إيجابًا على طاقتك العامة. التنظيم والالتزام هما مفتاح عبور هذه المرحلة بأقل قدر من الإرهاق.

مع تأثير المريخ على بيتك التاسع، يزداد اهتمامك بالأفكار الفلسفية ونُظم المعتقدات المختلفة يا برج الميزان. ستميل إلى التعلّم والبحث، سواء بدافع الفضول أو الرغبة في التحليل والنقد، لكن يُنصح بتجنب الدخول في جدالات فكرية حادة، فلكل شخص منظوره الخاص. هذه الفترة مناسبة لاكتساب مهارات تقنية جديدة، أو الحصول على شهادات، أو الالتحاق بتدريب متخصص يعزز مكانتك المهنية.

في الوقت نفسه، تنشّط الكواكب بيتك الخامس، ما يفتح أمامك أبواب الإبداع والتعبير عن مواهبك. قد تتعامل مع أشخاص جدد لأغراض شخصية أو تجارية، وتُتاح فرص للاستثمار في مشروع خاص. عاطفيًا، الوقت مناسب للتعارف وليس للالتزامات الجدية.

يؤثر المريخ على بيتك الثامن، ما يجعل القضايا المالية محورًا حساسًا خلال هذه المرحلة يا برج العقرب. قد تظهر مخاوف تتعلق بالديون، أو القروض، أو الضرائب، أو الموارد المشتركة، وتجد نفسك مضطرًا لإعادة ترتيب أو تسوية بعض الالتزامات. النفقات المفاجئة واردة، لذا سيكون من الضروري التحلي بحكمة مالية وتجنّب القرارات الانفعالية. كما قد تظهر صراعات خفية على السلطة داخل العلاقات، ما يتطلب ضبط الأعصاب وتخفيف حدّة ردود الفعل.

في المقابل، تُنشّط الكواكب بيتك الرابع، فتشهد حياتك المنزلية حراكًا واضحًا، كالمناسبات العائلية، أو التجديدات، أو التفكير في الانتقال. ستكون أكثر حزمًا داخل محيط الأسرة، وقد تقوم برحلات قصيرة. انتبه لاحتياجات كبار السن، فهم بحاجة لدعمك خلال هذه الفترة. ومع تأثير المريخ على البيت الحادي عشر، تتوسع علاقاتك الاجتماعية، بشرط الحفاظ على أسلوب هادئ ومتوازن.

تشهد حياتك المهنية والمالية حراكًا واضحًا مع عبور عدة كواكب في برج الدلو الهوائي، ما يجعلك أكثر وعيًا بإدارة مواردك، رغم شعورك أحيانًا بالقلق تجاه المصروفات يا برج القوس. الفترة تحمل مكاسب مالية إلى جانب نفقات ضرورية، لذا يحتاج الأمر إلى تخطيط ذكي. الخبر السار يتمثل في الفرص القوية المتاحة للباحثين عن عمل، حيث تمتد هذه الفترة لأكثر من شهر، ما يمنحك وقتًا كافيًا لتحديث سيرتك الذاتية، وتطوير مهاراتك، والتقدم بثقة إلى فرص مناسبة.

في الوقت نفسه، يؤثر المريخ على بيتك الخامس، ما قد يخلق توترًا في العمل الجماعي أو أنشطة الفريق، خاصة إذا كنت تدير مشروعًا خاصًا. ضبط النفس ضروري لتجنب تعطيل التقدم. على الجانب الإيجابي، تتفتح أمامك فرص لإبراز إبداعك والترويج لأفكارك، ويحظى عملك بتقدير واضح. اجتماعيًا، قد تتفاعل مع فئة الشباب، وتبرز قرارات مهمة تتعلق بالأبناء.

تشير حركة عدة كواكب عبر بيتك الثالث إلى فترة مليئة بالحركة الذهنية والعملية، حيث تتراكم المشاريع والمهام التي تتطلب منك تركيزًا عاليًا وبذل مجهود إضافي يا برج الجدي. قد يبرز التواصل كعنصر أساسي في حياتك اليومية، فتكثر الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني، إلى جانب الاجتماعات والأنشطة الجماعية. قد تدخل في نقاشات مهمة مع الإخوة أو الأقارب، وربما يواجه أحدهم أمرًا يستدعي دعمك السريع وحلولك العملية.

خلال هذه الفترة، تصلك تحديثات تتعلق بمشاريع مؤجلة، ما يتيح لك إعادة تنظيمها أو تحريكها من جديد. الوقت مناسب للالتحاق بدورات تعليمية أو تدريبية تعود عليك بفوائد ملموسة على المدى القريب. كما تشهد تنقلات ورحلات قصيرة أو تغييرات في بيئة العمل أو الأقسام. أيضًا، عليك أن تهتم بجهازك الهضمي عبر اتباع نظام غذائي متوازن وتخفيف التوتر.

تُسلّط الكواكب الضوء على بيتك السابع، ما يجعل حياتك الاجتماعية أكثر نشاطًا من المعتاد يا برج الدلو. قد تجد نفسك حاضرًا في تجمعات عامة، ومناسبات اجتماعية، واجتماعات عمل تفتح أمامك باب التعارف على أشخاص جدد قد يكون لهم تأثير مستقبلي في حياتك. ينعكس هذا الحراك أيضًا على حضورك الرقمي، حيث يزداد تفاعلك على منصات التواصل الاجتماعي. العاملون في مجالات الأزياء، والعروض، والأعمال الحرة يحظون بفرص واعدة لعقود واتفاقيات جديدة، كما تظهر للباحثين عن عمل فرص مقابلات أو عروض مميزة.

في المقابل، ينصحك الفلك بالحذر من مشاركة تفاصيلك الشخصية بشكل مبالغ فيه. ومع تأثير المريخ على البيتين الرابع والثامن، قد تفكر في قروض أو استثمارات عقارية، مثل الترميم أو البناء أو الشراء. من ناحية اخرى، قد تشهد الأجواء العائلية توترًا بسيطًا، لذا حاول التحكم في اندفاعك لتجنب خلافات غير ضرورية، خاصة مع كبار السن.

تنشط الكواكب بيتك السادس، ما يعني ضغطًا متزايدًا في العمل، وضرورة التركيز على صحتك ونظامك اليومي. تتكاثر المسؤوليات المهنية، وقد تظهر مهام جديدة أو تغييرات في طبيعة دورك الوظيفي، إلى جانب اجتماعات متتالية ومواعيد نهائية تتطلب جهدًا إضافيًا. تفاعلك مع الزملاء سيكون ملحوظًا، ومعه احتمالات لاختلاف وجهات النظر، لذا يُفضّل التحلي بالهدوء والمرونة.

تحمل الفترة أيضًا فرصًا لحضور مقابلات عمل أو المشاركة في أنشطة تنافسية، سواء مهنية أو رياضية. صحيًا، يحتاج جهازك الهضمي إلى عناية خاصة. كما يؤثر المريخ على بيتك الثالث، فيزيد من وتيرة المهام المرتبطة بالتواصل، والسفر القصير، والدراسة. قد تتاح لك فرص للكتابة أو التدريس أو النشر، وهي مؤشرات إيجابية، لكن انتبه للإرهاق أو آلام الرقبة والكتفين، وامنح نفسك قسطًا كافيًا من الراحة.