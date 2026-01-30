الرياض - كتبت رنا صلاح - في السادس من ديسمبر الماضي، شهد نادي الزمالك أزمة حادة بعد قرار اللاعب المغربي محمود بنتايج فسخ تعاقده من جانب واحد، وذلك بعد استنزاف مهلة الإنذار الرسمي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومع غياب أي رد فعل من الإدارة، تفاقمت الأزمة داخل النادي، حيث أكدت الإدارة القانونية عدم أحقية اللاعب في مثل هذا القرار، مؤكدة أن سلوكه يعتبر مخالفة تعاقدية، وأعلنت فرض عقوبات انضباطية عليه بسبب غيابه عن التدريبات، واستمر هذا الوضع لأكثر من 55 يومًا في وقت كان الزمالك في أمس الحاجة للاستقرار الفني وسط ضغوط المنافسات المحلية والقارية.

خلال 55 يومًا من الغياب عن القلعة البيضاء.. تفاصيل أزمة محمود بنتايج وعودته لنادي الزمالك

ممدوح عباس ينهى الأزمة

دخل ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق على خط الأزمة، حيث عقد جلسة حاسمة مع محمود بنتايج ووكيله يوسف مسعد، وتمكن من تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة بشكل ودي، شمل حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة وتقديم ضمانات بشأن سداد المستحقات المستقبلية، وعاد لاعب الزمالك للتدريبات الجماعية يوم 30 يناير، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبذلك تم إغلاق أحد أصعب الملفات في النادي.

كشف حساب بنتايج مع الزمالك

انضم محمود بنتايج إلى صفوف الزمالك في صيف 2024 قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، ومؤخراً تم تفعيل بند شراء اللاعب ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق، وخلال موسمه الأول، شارك بنتايج في 29 مباراة وسجل هدفين وساهم بثلاث تمريرات حاسمة، أما الموسم الجاري، فقد لعب 9 مباريات منها 707 دقائق وصنع هدفاً واحداً، مما يجعله من اللاعبين المحوريين الذين يراهن عليهم الجهاز الفني في الفترة القادمة.