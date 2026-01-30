الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر في مواجهة الخلود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن للمحترفين، وستقام المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، ويبحث النصر عن تحقيق النقاط الثلاث في سعيه نحو تصدر الدوري، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، متأخراً عن الهلال المتصدر الذي يمتلك 46 نقطة.

قمة مثيرة في دوري روشن يكشف فيها خيسوس عن قوته الهجومية أمام الخلود

تشكيلة الفريق الأساسية

تتكون تشكيلة النصر من حارس المرمى بينتو، ودفاع يضم الناصر، محمد سيماكان، مارتينيز، والغنام، كما تشمل خط الوسط كلاً من أنخيلو، فيليكس، وعلي الحسن، بينما يعتمد في خط الهجوم على النجوم ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، وكينغيسلي كومان.

دوافع النصر في المباراة

يسعى النصر جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وذلك لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب والنقاط الثلاث تعني الكثير للفريق. يُعتبر هذا اللقاء فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع الهلال المتزعم.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

يشهد تاريخ مواجهات النصر والخلود عددًا من المباريات المثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الأفضل في الدوري. يتطلع النصر إلى مواصلة تقديم أداء قوي كما اعتاد عليه جماهيره.

أهمية النقاط الثلاث للنصر

تحقيق الفوز اليوم يعد أمرًا حيويًا للنصر في صراعه على اللقب، حيث أن كل نقطة في هذه المرحلة من الدوري لها تأثير كبير على المنافسة. يتوقع أن يقدم اللاعبون مستوى عالٍ لضمان النقاط المطلوبة.