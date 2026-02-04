توقعات برج الحمل لشهر فبراير 2026: تحولات حاسمة وبدايات غير متوقعة

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر فبراير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر فبراير برج الحمل

يأتي فبراير 2026 حاملًا معه طاقة مختلفة لمولود برج الحمل، شهر لا يشبه ما سبقه، إذ يبدأ بقمر مكتمل قوي في برج الأسد، ليضعك مباشرة أمام لحظة مصيرية تتطلب منك الحسم. هذا القمر يسلط الضوء على مشاريع مؤجلة، علاقات عالقة، أو حتى قرارات تخص الأطفال أو الشراكات الإبداعية. ستشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء مرحلة كاملة، سواء عبر إطلاق مشروع جديد، أو الانضمام إلى فريق مختلف، أو إعادة تعريف دورك داخل مجموعة تعمل معها. بعض مواليد الحمل قد يجدون أنفسهم فجأة في دائرة اهتمام جديدة، حيث تزداد فرص التعارف والظهور الاجتماعي.

في المقابل، لا يخلو المشهد من توتر. قد تظهر خلافات عاطفية أو مهنية، نتيجة تضارب الآراء أو اختلاف الرؤى، لكن الجانب المشرق يتمثل في قدرتك على إنهاء إجراءات رسمية مهمة أو حسم ملفات هامة كانت معلقة منذ فترة. المهم هنا أن تتعامل بهدوء، وألا تسمح للاندفاع بأن يقود قراراتك.

منتصف الشهر يحمل منعطفًا أكثر عمقًا، مع كسوف شمسي قوي يؤثر مباشرة على بيتك الحادي عشر، بيت الصداقات والتحالفات والطموحات الجماعية. هذا الحدث الفلكي يفتح أمامك أبواب تعاون جديدة تمتد آثارها حتى ستة أشهر قادمة. قد تجد نفسك منخرطًا في مشروع جماعي واعد، أو تتلقى عرضًا للانضمام إلى فريق طالما تمنيت العمل معه. في المقابل، قد تنتهي بعض العلاقات فجأة، لكنها نهايات ضرورية تمهد لمساحات أنقى وأصدق في حياتك الاجتماعية.

مع انتقال الشمس إلى برج الحوت في الثامن عشر من الشهر، وبداية تراجع عطارد في البرج نفسه، تدخل مرحلة أكثر هدوءًا وتأملًا. قد تشعر بإرهاق جسدي أو نفسي مؤقت، لكن هذه الإشارات ليست سلبية، بل دعوة صريحة للتباطؤ وإعادة شحن طاقتك. ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص الذين يستنزفونك عاطفيًا، وامنح نفسك مساحة للعزلة الإيجابية. قد يعود بعض الأشخاص من الماضي إلى المشهد، لكن تعامل بحذر، وتأكد من أن عودتهم لن تعيد معهما أنماطًا قديمة تجاوزتها.