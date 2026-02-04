الرئيس السيسى: نشيد باستثمارات المنسوجات التركية ونرحب بالتوسع فى الكيماويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التجربة الناجحة لمستثمري الملابس والمنسوجات الأتراك في مصر، مشددًا على أن مساهمتهم تمثل عنصرًا مؤثرًا في صادرات هذا القطاع إلى الخارج، مع الترحيب بتوسيع الاستثمارات التركية في قطاعات صناعية أخرى ذات قيمة مضافة.

إشادة باستثمارات المنسوجات ودعوة للتوسع القطاعي

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري–التركي، إن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الاستثمارات التركية في مجالات جديدة، أبرزها الصناعات الكيماوية والصناعات الصحية، لما تمثله من قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية.

إصلاح اقتصادي ونمو قوي في 2025/2026

وأوضح الرئيس أن مصر واصلت خلال العامين الماضيين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي.

القطاع الخاص محرك التنمية

وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس أولوية الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، لافتًا إلى أن هذا التوجه حظي بإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر.