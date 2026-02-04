أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:30 مساءً - صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية أهدى السيد الرئيس سيارة كهربائية، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد قد تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام سيادته بقيادتها، مصطحباً الرئيس إردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.