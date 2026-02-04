الرئيس السيسى: نستهدف رفع التبادل التجارى مع تركيا إلى 15 مليار دولار والاستثمارات التركية تجاوزت 4 مليارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:30 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد زخمًا متصاعدًا، مدفوعًا بدور فاعل لمجتمعَي الأعمال في البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم المنافع المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري.

ترحيب بأردوغان وإشادة بدور مجتمع الأعمال

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري–التركي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لمجتمع الأعمال في البلدين لدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الماضية، بما يعكس متانة الروابط والمصالح المشتركة بين القاهرة وأنقرة.

شراكة اقتصادية بمرحلة جديدة طموحة

وأشار الرئيس إلى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة على ثقل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تعزيز الشراكات القائمة، بل وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح وتواكب متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل.

أرقام قياسية في التجارة والاستثمار

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس عملية راسخة مدعومة بالتكامل الاقتصادي والتقارب الجغرافي والثقافي، إلى جانب الإرادة السياسية، ما أسهم في بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار أو أكثر، ما يجعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، في حين تُعد تركيا من أبرز مقاصد الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار، في مؤشر على الثقة المتبادلة وجاذبية بيئة الاستثمار المصرية.