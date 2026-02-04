توقعات برج الثور لشهر فبراير 2026: انطلاقة مهنية منتظرة

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر فبراير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر فبراير برج الثور

يحمل شهر فبراير 2026 لمولود برج الثور طاقة مختلفة، تمتزج فيها الرغبة في الاستقرار مع طموح مهني واضح. يبدأ الشهر بقمر مكتمل قوي في بيتك الرابع، بيت العائلة والجذور والمنزل، ليضع قضايا السكن والراحة النفسية في الواجهة. هذا القمر يفتح دورة تمتد آثارها لنحو ستة أشهر، وخلالها قد تجد نفسك أمام قرارات مهمة تتعلق بالانتقال إلى منزل جديد، أو إعادة ترتيب المساحات الخاصة بك، أو حتى اتخاذ خطوة جريئة في ملف عقاري مثل الشراء أو البيع أو التأجير.

العديد من مواليد الثور سيشعرون بحاجة قوية لتجديد أجواء المنزل، سواء عبر تغييرات بسيطة في الديكور أو من خلال أعمال ترميم أوسع تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر القادمة. كما تكثر اللقاءات العائلية والمناسبات الاجتماعية داخل الإطار الأسري، وقد تجمعك هذه الأجواء بأصدقاء قدامى أو معارف لم ترهم منذ فترة، ما يعيد دفء العلاقات القديمة إلى حياتك.

مهنيًا، يتحرك المشهد بقوة في النصف الأول من الشهر، حيث تتجمع عدة كواكب في بيتك العاشر، بيت السمعة والطموح والمسار المهني. هذه الوضعية الفلكية تشير بوضوح إلى تغييرات ملموسة في العمل، قد تتمثل في تولي مهام جديدة، أو التعامل مع إدارة مختلفة، أو حتى الانتقال إلى مكان عمل آخر. بعض مواليد الثور قد يغيرون وظائفهم بالكامل، بينما يكتفي آخرون بتبديل القسم أو طبيعة الدور المهني.

ابتداء من الأسبوع الثالث، تتجه طاقتك نحو العلاقات الاجتماعية والمشاريع الجماعية، مع انتقال الشمس وعطارد والزهرة إلى برج الحوت. هذا العبور يفتح أمامك أبوابًا جديدة للتعارف وبناء شبكات دعم قوية، كما يجلب فرصًا لمشاريع طويلة الأمد قد تشكل أساسًا لاستقرار مالي مستقبلي. قد تصلك دفعات مالية أو أرباح كنت تنتظرها منذ فترة، أو تبدأ مشروعًا تجاريًا واعدًا يحمل مؤشرات دخل كبير ودائم. هذا الشهر سيكون هامًا بشكل خاص للعاملين في مجالات المبيعات والتسويق والتجارة، إذ تزداد فرص إبرام الصفقات وتحقيق الأهداف المالية.