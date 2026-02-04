الرياض - كتبت رنا صلاح - في سياق المماطلة وفرض العراقيل على سفر المرضى، رغم الحاجة الملحة للعلاج خارج غزة، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح

وجاء ذلك، بعد إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة التي كان من المقرر خروجها لتلقي العلاج.

مفاجأة للجهات المعنية والمرضى



وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن مكتب منظمة الصحة العالمية أبلغهم بإلغاء تنفيذ سفر المرضى والجرحى، رغم استكمال جميع الإجراءات وتجهيزهم في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، ما شكل مفاجأة للجهات المعنية والمرضى.



وأضاف أن المعبر، ومنذ إعادة افتتاحه الاثنين، شهد مغادرة 50 مريضا ومصابا فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم، خلال 48 ساعة.



وأشار النمس، إلى أن نحو 18,500 مريض وجريح بحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.