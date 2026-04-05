حسم الجدل.. هل أحد الشعانين 2026 إجازة رسمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 05:31 مساءً - تتهيأ "الكنائس" في مصر، بمختلف طوائفها الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية، لإحياء مناسبة أحد الشعانين 2026، وفقًا للتقويم الشرقي المعتمد لديها، حيث تُقام القداسات والصلوات صباح الأحد وسط أجواء احتفالية مميزة.

هل أحد الشعانين 2026 إجازة رسمية في مصر؟

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موقف أحد الشعانين من الإجازات الرسمية، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، بالإضافة إلى العطلات الرسمية المعتمدة.

وتشمل هذه الإجازات لدى الأقباط الأرثوذكس عدة مناسبات، أبرزها عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الشعانين، خميس العهد، وعيد القيامة، أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن الإجازات الخاصة بهم رأس السنة، عيد الميلاد، وعيد القيامة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات، مثل "أحد الشعانين" و"خميس العهد"، إمكانية تأخير موعد بدء العمل حتى الساعة 10 صباحًا، بما يسمح بأداء الشعائر الدينية دون عوائق.

الاحتفال بأحد الشعانين في الكنائس

بدأت مظاهر الاحتفال تظهر بوضوح داخل "الكنائس"، مع انتشار زينة سعف النخيل التي تُصنع في أشكال رمزية متعددة، مثل الصلبان والتيجان والقلوب، في تقليد يعكس الطابع الروحي للمناسبة.

ويحرص الأطفال على حمل السعف والمشاركة في هذه الأجواء، في مشهد يعبر عن البهجة والارتباط بالرمزية الدينية، التي تعود إلى ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، وهي من أبرز المناسبات في التقويم الكنسي.