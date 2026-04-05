ترامب يهدد بضرب كهرباء وجسور إيران يوم الثلاثاء : افتحوا مضيق هرمز للملاحة أيها المجانين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 05:32 مساءً - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات الكهرباء والجسور فى إيران يوم الثلاثاء، أي بعد انتهاء المهلة التي منحها لطهران، لفتح مضيق هرمز للملاحة، وقال في منشور على "تروث سوشيال": "سيكون الثلاثاء، يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد، في إيران، ولن يكون هناك يوم مثله! افتحوا المضيق، أيها المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم – انتظروا وراقبوا".

وأضاف: "لقد أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15، وهو ضابط شجاع للغاية، مصابًا بجروح خطيرة، من أعماق جبال إيران. كان الجيش الإيراني يبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكان على وشك الوصول. إنه عقيد يحظى باحترام كبير. نادرًا ما تُنفذ مثل هذه الغارات نظرًا للخطر الذي يهدد الأفراد والمعدات. ببساطة، لا يحدث ذلك! جاءت الغارة الثانية بعد الأولى، حيث أنقذنا الطيار في وضح النهار، وهو أمر غير معتاد أيضًا، بعد أن قضينا سبع ساعات فوق إيران. يا له من عرض مذهل للشجاعة!